ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию для детей Кстова "Новогодний подарок" Общество

ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию для детей Кстова Нижегородской области "Новогодний подарок". Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Благотворительная акция "Новогодний подарок", посвященная "Международному Дню Инвалида", состоится 3 декабря в аквапарке "Атолл" (Кстово). В этот день аквапарк посетят на некоммерческой основе 50 детей-инвалидов с сопровождающими их взрослыми.

Уже третий год при поддержке депутата Законодательного собрания Нижегородской области Алексея Коваленко и компании "ЛУКОЙЛ", в рамках благотворительной деятельности, для детей с ограниченными возможностями предоставляются сладкие подарки и бесплатные обеды в кафе аквапарка.

"Для детей-инвалидов посещение аквапарка - настоящий праздник с купанием в бассейнах, катанием с горок с массой положительных эмоций, которых так немного в повседневной жизни. Все дети любят водные развлечения, а для детей-инвалидов вода - это еще и один из методов реабилитации", - говорится в сообщении.

"Основной девиз акции - "Новогоднее чудо!". Именно это и ставится главной целью мероприятия - подарить детям с ограниченными возможностями - безграничную радость в этот день и яркий новогодний сюрприз!", - добавили в компании.