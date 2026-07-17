Сорбиновую кислоту нашли в сливочном масле в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили нарушения в образце сливочного масла, исследованном в рамках пищевого мониторинга. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

Лабораторные исследования проводились с 6 по 16 июля 2026 года. Эксперты установили несоответствие жирнокислотного состава продукта, а также обнаружили в нем сорбиновую кислоту.

В лаборатории пояснили, что сорбиновая кислота (Е200) является консервантом, использование которого в сливочном масле запрещено требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Ее наличие может свидетельствовать о фальсификации продукции либо о нарушении технологии ее производства.

Сведения о результатах исследований внесли в автоматизированную систему «Веста». Кроме того, информацию направили в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер реагирования.

Как пояснили специалисты, некоторые недобросовестные производители добавляют сорбиновую кислоту, чтобы увеличить срок хранения продукции.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил почти 9 кг домашней молочной продукции без документов в аэропорту Нижнего Новгорода.