Михаил Пучков: «Грузить первоклассника домашними заданиями неправильно» Общество

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Первоклассникам не рекомендуется задавать домашние задания, поскольку главная цель первого года обучения заключается в адаптации ребенка к школьной жизни. Об этом в эфире радио «КП — Нижний Новгород» заявил глава регионального минобра Михаил Пучков.

По словам министра, поступление в 1-й класс становится для детей важным этапом, связанным с серьезными изменениями привычного уклада жизни. В этот период школьникам необходимо привыкнуть к новому распорядку, поэтому дополнительная учебная нагрузка дома может негативно сказаться на отношении к учебе.

«Первый класс — это основной этап мягкого включения в новый жизненный этап. Поэтому сейчас рекомендация от Министерства образования не выдавать домашние задания в первом классе. Грузить первоклассника домашними заданиями, чтобы вечером он, бедный, вместе с родителями выполнял упражнения, неправильно. Это отбивает желание учиться и не учитывает психологическую готовность ребенка к такому объему новых обязанностей», — отметил Михаил Пучков.

При этом министр подчеркнул, что занятия дома могут быть полезны, если они проходят в игровой форме и не превращаются в выполнение традиционных домашних заданий. Он рекомендовал родителям читать с детьми книги, развивать мелкую моторику и предлагать простые развивающие упражнения.

«Ребенок в первом классе должен приучить себя в первую очередь к распорядку дня и выполнению маленьких обязанностей. Необязательно учить большие тексты или решать сложные математические формулы. Даже расставить книги по алфавиту — это отчасти может быть „домашним заданием“ (конечно, в кавычках)», — убежден Пучков.

Ранее сообщалось, что внеурочный курс «Моя семья» появится в начальной школе с 1 сентября 2026 года. Также стало известно, что с 1 сентября 2027 года начнет действовать обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.