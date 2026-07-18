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Нижегородцам рассказали, какие поломки может вызвать бензин «Евро-3»

18 июля 2026 12:03 Общество
Нижегородцам рассказали, какие поломки может вызвать бензин «Евро-3»

Фото: Александр Воложанин

Эксперты предупредили нижегородских автомобилистов о возможных последствиях использования бензина класса «Евро-3». Такое топливо может негативно сказаться на работе современных автомобилей.

С 1 июля по 31 декабря 2026 года нескольким российским нефтеперерабатывающим заводам разрешено временно выпускать бензин экологического класса «Евро-3», производство которого в стране было прекращено еще в 2016 году. После этого у многих автовладельцев возник вопрос, насколько безопасно использовать такое топливо.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин пояснил порталу «Живем в Нижнем», что бензин класса «Евро-3» отличается более высоким содержанием серы и других вредных примесей. По его словам, современные автомобили не рассчитаны на эксплуатацию с таким топливом, поэтому его использование может привести к выходу из строя каталитических нейтрализаторов, элементов системы впрыска и засорению фильтров.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев отметил, что в результате владельцам автомобилей придется чаще обращаться в сервис для ремонта или замены дорогостоящих компонентов двигателя и выхлопной системы.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских сообщил, что бензин класса «Евро-3» будет иметь соответствующую маркировку на автозаправочных станциях.

Ранее эксперты озвучили НИА «Нижний Новгород» предложения для стабилизации ситуации с топливом в Нижегородской области.

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Теги:
Автомобили Бензин Мнения
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