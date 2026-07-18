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Чинцов предложил снять учебные фильмы по безопасности для нижегородских школ

18 июля 2026 11:24 Общество
дума

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

17 июля в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике под председательством Инны Ванькиной с участием председателя городской Думы Евгения Чинцова. Основными темами стали создание доступной среды для маломобильных граждан и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Вопрос о формировании доступной среды, инициированный депутатом Романом Пономаренко, обсудили вместе с представителями общественных организаций людей с инвалидностью. О работе в сфере инклюзии депутатам рассказали представители профильных департаментов администрации города и руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

По данным администрации, мероприятия по созданию доступной среды ведутся по направлениям, связанным с жильем, инженерной инфраструктурой, благоустройством, транспортом и дорожным хозяйством. По состоянию на конец 2025 года общая протяженность городских тротуаров и пешеходных путей составляла 1038 км. Из них требованиям доступности полностью соответствовали 287,9 км, что на 22,8 км, или почти на 8%, больше, чем годом ранее. Еще 750,1 км соответствовали требованиям частично.

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде построили и отремонтировали 105 пандусов. На 30 светофорных объектах, расположенных на основных маршрутах слабовидящих, установлены устройства звукового или голосового сопровождения разрешающего сигнала. За последние пять лет возле социальных и других объектов на муниципальных и неразграниченных территориях оборудовали более 900 парковочных мест для автомобилей инвалидов, в том числе 497 — в границах платного парковочного пространства.

Кроме того, на средства города установили шесть пандусов и подъемников в многоквартирных домах, где проживают люди с инвалидностью. При благоустройстве общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» предусматриваются решения для маломобильных граждан. В частности, пандусы, поручни и тактильную плитку оборудовали в Светлоярском парке, сквере возле храма Успения Пресвятой Богородицы, Касьяновском овраге и на набережной Федоровского. Специализированные скамейки появились в скверах на улице Никиты Рыбакова и проспекте 70 лет Октября.

По словам Ванькиной, доступная среда включает не только транспортную и инженерную инфраструктуру, но и вопросы образования, спорта и культуры.

«Нижний Новгород должен быть дружелюбным и удобным городом для людей с ограниченными возможностями. Мы должны постоянно держать эти вопросы на контроле, чтобы и людям с инвалидностью, и мамам с колясками, и пожилым было комфортно жить и работать», — подчеркнула она.

Также комиссия рассмотрела вопрос профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. О проводимой работе рассказали начальник отдела УГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов и заместитель директора городского департамента образования Марина Гладышева.

Как прозвучало на заседании, правила дорожной безопасности изучаются во всех муниципальных школах в рамках учебных предметов, а в образовательных учреждениях оформлены уголки безопасности и паспорта дорожной безопасности. Перед школьными каникулами для детей регулярно проводят специальные занятия, а с начала 2026 года сотрудники Госавтоинспекции организовали более 2700 профилактических бесед.

На базе центра детского технического творчества «Юный автомобилист» работает городской ресурсный центр по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Среди крупных мероприятий названы конкурсы «Безопасная дорога-2026», «Юные знатоки дорожного движения-2026» и «Лучший наставник ЮИД». В рамках единого дня профилактики, посвященного средствам индивидуальной мобильности, прошло около 6 тыс. занятий, в которых приняли участие более 150 тыс. детей.

Ванькина призвала уделить особое внимание ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих транспортом и электросамокатами. По ее словам, к этой работе необходимо активнее привлекать родителей. Она также предложила депутатам во время проверки готовности школ и детских садов к новому учебному году собрать информацию о недостатках организации дорожного движения в своих округах для последующей передачи в Госавтоинспекцию и профильные департаменты.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил, что тема безопасности детей является одной из приоритетных в работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Он предложил создать рабочую группу с участием городской администрации, представителей МВД и МЧС, а также Молодежной палаты для подготовки учебных фильмов по основам безопасности для школ и детских садов. После их показа, по его словам, планируется провести тестирование детей на знание правил безопасного поведения.

По итогам заседания депутаты приняли представленную информацию к сведению.

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Теги:
Гордума Дети Инвалиды
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