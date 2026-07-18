11 нижегородских выпускников пересдали ЕГЭ на сто баллов Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области подвели итоги пересдачи Единого государственного экзамена. Благодаря дополнительным дням сдачи сразу 11 выпускников смогли улучшить свои результаты до максимальных 100 баллов, сообщили в региональном минобре.

Наибольшее число новых стобалльных результатов зафиксировано по истории — четыре. Еще три выпускника получили максимальный балл по литературе. По одному стобалльнику добавилось по английскому языку, обществознанию, профильной математике и информатике.

Одним из тех, кто воспользовался возможностью пересдать экзамен, стал выпускник школы № 10 Володарского округа Артем Грачев. В основной период он набрал 93 балла по информатике, однако решил улучшить результат. Во время пересдачи выпускник выполнил экзаменационную работу на «сотку».

Еще один максимальный результат после пересдачи получил выпускник лицея № 40 Нижнего Новгорода Михаил Лаптев. Первоначально он сдал профильную математику на 99 баллов, после чего воспользовался правом на однократную пересдачу одного предмета и смог добиться максимального результата.

Ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области свыше 220 учащихся 11-х классов сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов как минимум по одному предмету.

В минобре уточнили, что число стобалльников среди нижегородцев выросло на 60%.