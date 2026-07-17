В Лукояновском округе завершен ремонт участка дороги Р-158 по нацпроекту Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Лукояновском округе завершен ремонт участка автомобильной дороги Р-158 «Нижний Новгород — Саратов». Работы велись на отрезке с 165-го по 171-й км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Объект принят госкомиссией, все работы выполнены в полном объеме. Стоимость контракта составила 167,3 млн рублей.

В ходе ремонта подрядчик расчистил полосу отвода от кустарника и мелколесья, спланировал и укрепил щебнем обочины и откосы, на проезжей части отфрезеровал изношенное асфальтобетонное покрытие, уложил выравнивающий и верхний слои щебеночно-мастичной смеси с устройством съездов.

Для удобства пассажиров восстановлены 13 остановочных площадок с заездными карманами и современными железобетонными павильонами. Установлено 20 новых дорожных знаков, а разметку нанесли термопластиком со светоотражающими элементами.

«Для Лукоянова и всего округа эта дорога важна, в первую очередь, с точки зрения безопасности пешеходов и водителей, поскольку по ней идет большой поток транзитного транспорта. После обновления дорожного полотна изменился и внешний облик центральной части города в целом. Хотелось бы отметить работу подрядчика: все неудобства в процессе ремонта были минимизированы, старались не создавать пробок, хотя трасса оживленная», — рассказал глава местного самоуправления Лукояновского муниципального округа Игорь Синцов.

Это один из двух участков федеральной трассы Р-158, находящихся в оперативном управлении ГУАД (второй — в Шатковском округе — был капитально отремонтирован в 2021 году). Дорога имеет важное транзитное значение — по ней проходит интенсивный поток легковых и грузовых автомобилей, туристических автобусов, следующих в Большое Болдино, а также большегрузного транспорта в направлении Мордовии.

«Обновление этого участка — важный этап в повышении безопасности федеральной трассы, проходящей через Лукоянов. Теперь здесь не только ровное покрытие и укреплённые обочины, но и современная разметка, новые остановки. Мы благодарны подрядчику за качественную работу и соблюдение сроков. Ремонт завершён — и жители, и гости региона уже оценили новый уровень комфорта», — отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.

С вводом объекта в эксплуатацию транспортная доступность и безопасность на одном из ключевых маршрутов юга Нижегородской области вышли на новый уровень.

Напомним, с 2019 года благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные и качественные дороги) в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. Только в 2025 году в норматив приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.