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Более 100 мероприятий состоится в Дзержинске в рамках Декады инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
Очередное из мероприятий, приуроченное к Международному дню инвалидов, пройдет 6 декабря во Дворце детского творчества (пл. Ленина, 1).
До начала праздника (с 12.30 до 13.00) своими концертными номерами в фойе первого этажа гостей будет встречать оркестр русских народных инструментов "Бубенцы", а в фойе второго этажа - городской хор ветеранов под руководством Юрия Замышляева.
В рамках мероприятия к собравшимся обратятся представители администрации и депутаты городской думы Дзержинска.
Также в пресс-службе сообщили, что планируются еще ряд мероприятий в рамках Декады инвалидов. В частности, 6 декабря в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской (пр. Циолковского, 21 "г") учащиеся 5-х классов ряда школ города посетят урок милосердия "Наперекор судьбе".
На базе СДЮСШОР "Заря" 7 декабря пройдет Чемпионат и Первенство Нижегородской области по плаванию среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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