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Культура и отдых

Более 100 мероприятий состоится в Дзержинске в рамках Декады инвалидов

05 декабря 2018 14:03  [41] Культура и отдых

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Более 100 мероприятий состоится в Дзержинске в рамках Декады инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Очередное из мероприятий, приуроченное к Международному дню инвалидов, пройдет 6 декабря во Дворце детского творчества (пл. Ленина, 1).

До начала праздника (с 12.30 до 13.00) своими концертными номерами в фойе первого этажа гостей будет встречать оркестр русских народных инструментов "Бубенцы", а в фойе второго этажа - городской хор ветеранов под руководством Юрия Замышляева.

В рамках мероприятия к собравшимся обратятся представители администрации и депутаты городской думы Дзержинска.

Также в пресс-службе сообщили, что планируются еще ряд мероприятий в рамках Декады инвалидов. В частности, 6 декабря в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской (пр. Циолковского, 21 "г") учащиеся 5-х классов ряда школ города посетят урок милосердия "Наперекор судьбе".

На базе СДЮСШОР "Заря" 7 декабря пройдет Чемпионат и Первенство Нижегородской области по плаванию среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

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