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Культура и отдых

Охранные зоны утвердили для ОКН в Богородске и Дивееве

11 июля 2026 13:50 Культура и отдых
Охранные зоны утвердили для ОКН в Богородске и Дивееве

Фото: "Яндекс Карты"

Границы территорий и режим использования утвердили для шести объектов культурного наследия в Нижегородской области. Приказы управления государственной охраны объектов культурного наследия размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

В селе Дивеево под охрану с утверждением границ попали три здания: два объекта федерального значения — «Дом священника» в переулке Голякова, 2 и 3, а также объект регионального значения «Лавка купца Шатагина» в переулке Прудовом, 3а.

В Богородске утверждены границы и режим использования еще для трех памятников регионального значения. Это «Дом В. Головастикова» на улице Ленина, 185, «Дом, в котором в 1917—1918 гг. находился Богородский волостной комитет РСДРП (б)» на улице Ленина, 191 и «Усадьба А. Солодовникова» на улице Серпа и Молота, 16, 18.

Документами также установлен режим использования территорий. Разрешены работы по сохранению объектов при согласовании с профильным органом, а также хозяйственная деятельность, не наносящая вреда памятникам. В частности, допускаются ремонт, реконструкция и прокладка подземных инженерных коммуникаций при наличии историко-культурной экспертизы.

При этом запрещены снос зданий, строительство новых капитальных объектов на территориях памятников, прокладка коммуникаций надземным способом и размещение рекламных конструкций, за исключением информации о культурных мероприятиях при соблюдении установленных ограничений.

Назначение объектов и виды использования земельных участков должны соответствовать градостроительным регламентам и не ухудшать состояние памятников.

Ранее зоны охраны установили для шести ОКН в Павлове, Городце, Нижнем Новгороде, Вознесенском и Володарском округах.

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Теги:
ОКН Памятники
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