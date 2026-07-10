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Культура и отдых

Инвестор выкупил исторический дом рядом с нижегородским ИТ-кампусом

10 июля 2026 17:40 Культура и отдых
Инвестор выкупил исторический дом рядом с нижегородским ИТ-кампусом

Фото: Max-канал Егора Полякова

В Нижнем Новгороде продан ценный объект историко-градостроительной среды — дом №5 по улице Шевченко. Об этом в своем Max-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Он отметил, что здание 1901 года постройки не имеет статуса объекта культурного наследия, однако вместе с соседними домами формирует исторический облик центральной части города. Рядом расположен ИТ-кампус «НЕЙМАРК».

Торги прошли 10 июля. В аукционе участвовали три потенциальных инвестора.

Начальная стоимость здания составляла 7,2 млн рублей. На 17-м шаге цена выросла более чем в два раза — до 16,3 млн рублей. Победителем стало «СЗ «ННДК 4». Новый собственник планирует интегрировать дом в развитие улицы Шевченко.

«Компания относится к памятникам архитектуры с должным вниманием, ранее она отреставрировала усадьбу Гусевых (Славянская, 4а)», — отметил Поляков.

Замгубернатора добавил, что с начала 2026 года КП НО «Регнедвижимость» реализовало 13 объектов, представляющих историческую ценность.

Информация о других зданиях, выставленных на продажу, размещена на сайте купитьокн.рф.

Напомним, в сентябре 2025 года на территории ИТ-кампуса открылись первые 18 гостиниц, где уже проживают студенты. Инфраструктура студгородка предусматривает различные форматы размещения — от одно- и двухместных комнат до двухкомнатных блоков на троих или четверых человек. В каждом блоке оборудованы два санузла и душевая. Для студентов доступны коворкинги, общественные пространства, подземная парковка на 110 машин, кафе и магазины. Также предусмотрены клининг, высокоскоростной Wi‑Fi, круглосуточная охрана и услуги консьержа.

Добавим, что рядом с кампусом, в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда планируется создание ИТ-квартала.

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Теги:
IT ИТ-кампус "Неймарк" ОКН
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