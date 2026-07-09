Киностудии остались без компенсаций съемок в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Программа рибейтов, предусматривающая компенсацию части затрат кинокомпаниям при съемках в Нижегородской области, временно приостановлена. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве культуры региона.



В ведомстве подчеркнули, что область по-прежнему заинтересована в реализации проекта. Однако с учетом текущей макроэкономической ситуации к вопросу его возобновления планируют вернуться позднее.



Отметим, что программа поддержки киноиндустрии действует в регионе с 2021 года по распоряжению губернатора Глеба Никитина.

Кинопроизводители могли компенсировать до 60% затрат на съемки в Нижегородской области. Размер субсидии увеличивался при наличии соглашения о прокате, съемках в регионе продолжительностью более 30 дней, а также если сюжет был связан с нижегородской историей.



По итогам 2024 года субсидии получили создатели пяти проектов: детектива «Злые люди» (18+), комедии «Туда» (16+), фильмов «Волчок» (16+) и «Маэстро» (16+), а также сериала «Маня и Груня» (16+). В 2025 году на выплату рибейтов было предусмотрено 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижегородской области снимут минимум шесть проектов. Съемки двух сериалов проходят этим летом.