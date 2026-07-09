Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
09 июля 2026 11:39
Эксклюзив
Киностудии остались без компенсаций съемок в Нижегородской области
09 июля 2026 07:00
Дом Рязанова в Городце внесли в реестр ОКН
08 июля 2026 15:39
Инвестор выкупил четыре исторических здания в центре Нижнего Новгорода
08 июля 2026 14:00
ВТБ поддержал новую экранизацию романа «Война и мир» режиссёра Сергея Урсуляка
08 июля 2026 12:53
Усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье закроется до сентября
08 июля 2026 12:26
Минкульт предложил повысить лимит Пушкинской карты до 7000 рублей
07 июля 2026 13:41
Каникулы на экране: Wink представляет киноафишу июля
06 июля 2026 15:17
Документальный фильм «Дети наши» представят на фестивале «Горький fest»
06 июля 2026 10:50
Охранные зоны для шести ОКН установили в Нижегородской области
04 июля 2026 12:30
Эксклюзив
Как прошло открытие юбилейного кинофестиваля «Горький fest — 2026»
Культура и отдых

Киностудии остались без компенсаций съемок в Нижегородской области

09 июля 2026 11:39 Культура и отдых
Киностудии остались без компенсаций съемок в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Программа рибейтов, предусматривающая компенсацию части затрат кинокомпаниям при съемках в Нижегородской области, временно приостановлена. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве культуры региона.

В ведомстве подчеркнули, что область по-прежнему заинтересована в реализации проекта. Однако с учетом текущей макроэкономической ситуации к вопросу его возобновления планируют вернуться позднее.

Отметим, что программа поддержки киноиндустрии действует в регионе с 2021 года по распоряжению губернатора Глеба Никитина.

Кинопроизводители могли компенсировать до 60% затрат на съемки в Нижегородской области. Размер субсидии увеличивался при наличии соглашения о прокате, съемках в регионе продолжительностью более 30 дней, а также если сюжет был связан с нижегородской историей.

По итогам 2024 года субсидии получили создатели пяти проектов: детектива «Злые люди» (18+), комедии «Туда» (16+), фильмов «Волчок» (16+) и «Маэстро» (16+), а также сериала «Маня и Груня» (16+). В 2025 году на выплату рибейтов было предусмотрено 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижегородской области снимут минимум шесть проектов. Съемки двух сериалов проходят этим летом.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Кино Субсидии
Поделиться:
Новости по теме
04 июля 2026 12:30
Эксклюзив
Как прошло открытие юбилейного кинофестиваля «Горький fest — 2026»
04 июня 2026 11:12
Эксклюзив
Наталья Бочкарева: Нижний Новгород может стать центром российской киноиндустрии
20 мая 2026 18:53
Эксклюзив
В Нижегородской области ищут деньги на строительство киностудии
17 апреля 2026 20:06
Эксклюзив
Съемки второго сезона "Камбэка" начнутся в Нижнем Новгороде осенью
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных