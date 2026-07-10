Объявлены победители юбилейного кинофестиваля «Горький fest» Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

9 июля в Нижнем Новгороде завершился юбилейный X фестиваль нового российского кино «Горький fest» (18+). На церемонии закрытия объявили победителей конкурсной программы и лауреатов специальных номинаций. Ведущими вечера стали актеры Павел Акимкин и Елена Николаева.

В этом году в конкурсную программу вошли 18 полнометражных, короткометражных игровых и документальных фильмов.

Напомним, в состав жюри фестиваля вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.

Главную награду фестиваля жюри присудило документальному фильму «Тихие смыслы» (16+) режиссеров Александры Андроновой и Антона Белоусова. Картина рассказывает о слепоглухом мальчике Пете, его маме и педагоге, которые помогают труппе Нижегородского ТЮЗа поставить пьесу Уильяма Гибсона.

Эта же лента получила специальный приз компании Wildberries «За глобальность и перспективу». Впервые учрежденная на фестивале награда предусматривает сертификат на 1 млн рублей, который вручили создателям фильма.

Приз зрительских симпатий достался фильму «Мон» (16+) режиссера Софьи Чигировой.

Лучшим режиссером признали Алексея Федорченко за фильм «Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде» (6+).

Награду за лучшую драматургию получил Виталий Суслин за картину «Снежинка и Снеговик» (12+).

Приз за лучшую актерскую работу имени народного артиста РСФСР Евгения Евстигнеева вручили Александру Гридину и Марии Лукьяновой, сыгравшим в фильме «Что ты здесь видишь» (16+).

Лучшим музыкальным решением признали работу Наталии Гришаниной в фильме «Ось» (16+) прошлогоднего победителя фестиваля Кирилла Верхозина.

В номинации «Лучшее изобразительное решение» победили Анна Далингер и Станислав Тихонравов за фильм «Братья» (16+).

Особого упоминания жюри «За смелость петь пловцам» удостоилась картина «Лето будет общим» (12+) режиссера Даниила Меркулова.

Отметим, что на церемонии открытия фестиваля была вручена первая награда «За вклад в развитие современного кинематографа». Ее лауреатом стал режиссер Клим Шипенко, снявший фильмы «Вызов» (12+), «Текст» (18+) и все части «Холопа» (16+).