Первый VK Fest в Нижнем Новгороде собрал 18 тысяч гостей на Стрелке Культура и отдых

Первый VK Fest (0+) в Нижнем Новгороде прошёл на Стрелке 11 июля, собрав 18 тысяч посетителей. Все билеты на фестиваль были проданы ещё до начала мероприятия. На сценах выступили 50 артистов, блогеров и экспертов, среди которых t.A.T.u., Ольга Бузова, Uma2rman, nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, Клава Кока, Дора, «Комната культуры», «Сироткин», NANSI & SIDOROV, SALUKI и Элджей.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что фестиваль в приволжской столице превзошёл ожидания команды. По её словам, интерес аудитории оказался настолько высоким, что все билеты были раскуплены заранее. Из-за жаркой погоды организаторы подготовили для гостей дополнительные активности — пенную вечеринку и битву с водяными пушками.

Особенно активно зрители поддержали выступление группы Uma2rman, которая родилась в Нижнем Новгороде. Коллектив вышел на сцену вместе со специальным гостем ZOLOTO. Ещё одним неожиданным участником программы стал nkeeei: вместе с Ольгой Бузовой он исполнил совместный трек «Такой же».

Впервые за пределами Москвы и Санкт-Петербурга на VK Fest заработала электронная сцена Радио Рекорд. Гости фестиваля услышали сеты SHAPOV, LADY WAKS, TURBOSH, DJ BALDIN, RIRI, STAS SATORI и ARIA FREDDA.

К выступлению DJ KATYA GUSEVA присоединился Прохор Шаляпин — вместе они подготовили совместный сет. Позже артист стал участником ещё одного запоминающегося эпизода фестиваля: у сцены молодой человек сделал предложение своей девушке, а Прохор помог организовать этот романтический момент.

Гости фестиваля также встретились с популярными блогерами и артистами, среди которых Ольга Бузова, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЁГА А4, Вадим Спириденков, ГЛЕНТ, Анна Хилькевич и Наташа Гасанханова. Посетители могли сделать фотографии с инфлюенсерами и получить автографы.

Самой масштабной площадкой стала семейная зона, где работали десятки активностей для гостей разных возрастов. Посетителей встречали трёхметровая надувная утка и кукла-великан Максима Горького. Дети и взрослые посещали спектакли театра кукол и выступления клоунов, участвовали в научных опытах, мастер-классах и викторинах. В зонах фильмов «Последний богатырь. Колобок» (6+) и «Чебурашка 3» (6+) гости могли участвовать в интерактивах, играть с мячами-апельсинами и фотографироваться со сказочными персонажами.

В VK Лектории прошли встречи и дискуссии с экспертами из разных сфер. Среди участников были стилист Владислав Лисовец, блогер Айгор и молодые актёры российского кино. Даниэль Вегас из проекта «Твоё сердце будет разбито» (16+) посетил фестиваль с травмой руки, полученной во время съёмок нового проекта.

Также в рамках лектория прошли обсуждения о развитии проектов в Нижнем Новгороде, возможностях в сфере науки и технологий, а также создании контента для социальных сетей. Фронтмен Uma2rman Владимир Кристовский, ресторатор Сергей Уханов и другие спикеры говорили о том, как локальные идеи могут становиться проектами федерального уровня. Команда университета «Неймарк» рассказала о навыках, которые помогают специалистам в IT и науке конкурировать с искусственным интеллектом, а участники встречи обсудили возможности получения грантов на исследования.

На сессии «Народные звёзды соцсетей: откуда они берутся и почему их любят» блогеры Маш Милаш, Вадим Спириденков и Прохор Шаляпин обсудили создание контента и современные тренды социальных сетей.

Впервые на региональном VK Fest состоялись одиночные и групповые дефиле на косплей-сцене. В конкурсе K-Pop Cover Dance приняли участие 20 команд, а программу для поклонников азиатской культуры дополнило шоу с веерами и барабанами от ансамбля традиционной корейской музыки.

В спортивной зоне гости познакомились с новым игроком хоккейного клуба «Торпедо» Матвеем Поляковым, встретились с представителями футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», а также попробовали себя в фехтовании, йоге, пилатесе, шахматах и яхтинге. Посетители проходили полосу препятствий Лиги Героев и фотографировались с четырёхметровым олимпийским медведем.

В зоне науки и технологий гости наблюдали за космическими объектами через телескопы, тестировали автосимуляторы и знакомились с компьютерными играми от нижегородских разработчиков. На творческих площадках участники расписывали веера и воздушных змеев, танцевали хип-хоп, латину, афро и контемпорари, занимались сценической речью и участвовали в переработке пластиковых крышек с помощью велошрейдера.

Фотографии предоставлены организаторами VK Fest.