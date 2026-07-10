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Культура и отдых

Внутренний двор Литературного музея Горького начали благоустраивать

10 июля 2026 15:39 Культура и отдых
Внутренний двор Литературного музея Горького начали благоустраивать

Фото: MAX-канал Юрия Шалабаева

В Литературном музее имени А.М. Горького начался один из ключевых этапов реставрации — благоустройство внутреннего двора. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Когда-то там проводила время известная в городе семья купцов Бурмистровых. После открытия музея посетители смогут прогуляться по двору, оформленному в духе той эпохи. Главной его особенностью станет старинная лиственница, которая растет здесь почти два столетия. Все эти годы дерево бережно сохраняли как одну из главных ценностей музея.

Работы продолжаются и внутри здания. Сейчас мастера заканчивают лакировать паркет, устанавливают дверные полотна, в том числе сохранившиеся исторические двери, а также монтируют чугунные радиаторы, которые соответствуют стилю интерьеров.

В Будуаре завершается золочение белым золотом, в Бархатном зале уже появилась часть нового бархатного оформления стен, а в Каминном зале продолжается отделка потолка дубовыми панелями. Одновременно подходят к концу работы по наружному освещению и архитектурной подсветке фасада.

«Ещё одна необычная деталь: специалисты провели музеефикацию старинной системы отопления, встроенной прямо в пол — именно так дом обогревался в прошлом. Ту самую сеть каналов, скрытую за прозрачным стеклом, смогут теперь увидеть все гости», — отметил градоначальник.

Напомним, Литературный музей расположен в объекте культурного наследия «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером». На реставрацию здание закрыли в 2019 году. В 2020 году здесь произошел пожар, из-за которого работы затянулись. Спустя два года контракт с прежним подрядчиком — компанией «АВК Групп» — расторгли.

К концу мая готовность объекта достигала уже 90%. Полностью завершить реставрацию планируется летом 2026 года.

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Теги:
Музеи ОКН Реставрация
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