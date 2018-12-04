Ковчег с мощами Феодора Ушакова прибудет в Нижний Новгород 6 декабря Общество

Фото: Нижегородская митрополия

Ковчег с мощами Феодора Ушакова будет пребывать в Нижнем Новгороде с 6 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии.

До 14 декабря ковчег с частицей мощей святого будет находиться в Нижнем Новгороде: с 6 по 12 декабря в Александро-Невском кафедральном соборе (ул. Стрелка, д. 3а), 13–14 декабря - в Спасо-Преображенском соборе в Сормовском районе, 19–23 декабря – в соборе в честь святителя и чудотворца Николая в Автозаводском районе.

15–18 декабря святыня будет пребывать в Церкви иконы Божией Матери «Знамение» в г. Бор, 24–26 декабря – в храме Владимирской иконы Божией Матери в г.Кстово, 27–28 декабря – в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Богородске, 29 декабря — 2 января – в храме Воскресения Христова в Дзержинске, 3–4 января – в Соборном храме Рождества Христова в Балахне, 5–8 января – в храме иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Арзамасе, 9-10 января – в Успенском мужском монастыре «Саровская пустынь».

Во все дни пребывания ковчега режим работы храма, где она находится, устанавливается с 7:00 до 20:00. Ежедневно в 9:00 совершается Божественная литургия, по ее окончании – молебен святому Феодору. Также ежедневно в 17:00 совершается всенощное бдение, перед началом которого служится молебен святому.

СПРАВКА:

Святой праведный Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии. В феврале 1761 года поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге. По окончании учебы был определен на флот Балтийского моря с последующим переводом на юг, в Азовскую флотилию. В августе 1783 года капитан II ранга Федор Ушаков направлен в Херсон, а через два года в чине капитана I ранга прибыл на корабле «Святой Павел» в Севастополь. В августе 1787 года Турция объявила о вступлении в войну с Россией. В июне-июле 1788 года русская морская эскадра под командованием Федора Ушакова одержала первую победу над превосходящими силами противника у острова Фидониси. Контр-адмирал Ушаков был награжден орденом святого Александра Невского. В 1799 году после взятия крепости Корфу Федор Ушаков был произведен в чин адмирала. Адмирал Ушаков провел 40 кампаний. В 1806 году адмирал Ушаков подал прошение об отставке и в 1810 году переехал в деревню Алексеевку неподалеку от Санаксарского монастыря. После начала в 1812 году Отечественной войны Ушаков совместно с темниковским протоиереем Асинкритом Ивановым устроил госпиталь для раненых, пожертвовал средства на содержание 1-го Тамбовского пехотного полка. 2 октября 1817 года он скончался.