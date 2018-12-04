Нижегородский ОПК хочет осуществить диверсификацию производства за счет продукции ТЭК и здравоохранения Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Нижегородской области рассчитывают осуществить диверсификацию производства за счет освоения гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также в планах предприятий освоение новых видов гражданской продукции для авиации, сельского хозяйства и сферы информационных технологий.

Об этом стало известно на всероссийской конференции "Повышение производительности труда в ОПК за счет современных методов управления производством", которая открылась в Нижнем Новгороде 5 декабря.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, долю гражданской продукции на предприятиях ОПК необходимо увеличить до 50%. Сейчас эта доля составляет 20%, причем на некоторых предприятиях она достигает 80%-100%, а на отдельных - всего нескольких процентов.

Губернатор подчеркнул, что диверсификация "оборонки" региона - одна из задач, обозначенных в Стратегии развития Нижегородской области.

Как отметил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, привлечь новые гражданские заказы в ОПК региона поможет повышение производительности труда и эффективности производства за счет внедрения бережливых технологий. Он напомнил, что с начала 2018 года в регионе для этого реализуется проект "Эффективная губерния".

"В течение трех лет мы должны включить в программу внедрения бережливых технологий порядка 200 предприятий региона, такую задачу ставит губернатор. Повышение производительности труда позволит увеличить доходы сотрудников на производствах", - подчеркнул Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, здравоохранении, образовании, социальной защите и госуправлении.