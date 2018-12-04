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Общество

Нижегородский ресторан "Ока" хочет через суд взыскать с ХК "Торпедо" 1,4 млн рублей долга за питание игроков клуба

05 декабря 2018 20:57  [382] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ресторан "Ока" в Нижнем Новгороде намерен через арбитражный суд взыскать с ХК "Торпедо" 1,4 млн рублей долга, который образовался из-за неоплаченных чеков за питание игроков клуба.

Исковое заявление ресторана опубликовано на сайте арбитражного суда Нижегородской области. Саму суть иска объяснили в пресс-службе ХК "Торпедо". Представитель команды сказал, что долг образовался за период игрового сезона 2017-2018 годов.

В пресс-службе добавили, что спортсмены продолжают питаться в этом ресторане. При этом сроки погашения долга пока не известны.

В настоящее время исковое заявление ресторана оставлено без движения до 17 декабря в связи с тем, что в материалах не представлено подтверждение вручения ответчику уведомления.

СПРАВКА:
Ресторан "Ока" расположен в гостиничном комплексе "Ока" на пр.Гагарина, д.27. Рядом с гостиницей находится культурно-развлекательный комплекс (КРГ) "Нагорный" (пр.Гагарина, д.29), который с 2007 года является домашней ареной ХК "Торпедо".

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