Нижегородский ресторан "Ока" хочет через суд взыскать с ХК "Торпедо" 1,4 млн рублей долга за питание игроков клуба Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ресторан "Ока" в Нижнем Новгороде намерен через арбитражный суд взыскать с ХК "Торпедо" 1,4 млн рублей долга, который образовался из-за неоплаченных чеков за питание игроков клуба.

Исковое заявление ресторана опубликовано на сайте арбитражного суда Нижегородской области. Саму суть иска объяснили в пресс-службе ХК "Торпедо". Представитель команды сказал, что долг образовался за период игрового сезона 2017-2018 годов.

В пресс-службе добавили, что спортсмены продолжают питаться в этом ресторане. При этом сроки погашения долга пока не известны.

В настоящее время исковое заявление ресторана оставлено без движения до 17 декабря в связи с тем, что в материалах не представлено подтверждение вручения ответчику уведомления.

СПРАВКА:

Ресторан "Ока" расположен в гостиничном комплексе "Ока" на пр.Гагарина, д.27. Рядом с гостиницей находится культурно-развлекательный комплекс (КРГ) "Нагорный" (пр.Гагарина, д.29), который с 2007 года является домашней ареной ХК "Торпедо".