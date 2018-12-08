"Ваши подвиги являются для подрастающего поколения самым надежным ориентиром на жизненном пути", - Евгений Лебедев Общество

"Ваши подвиги являются для подрастающего поколения самым надежным ориентиром на жизненном пути", - поздравил нижегородцев с Днем Героев Отечества председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

"Ежегодно 9 декабря мы празднуем день Героев Отечества. Этот праздник является своего рода "наследником" дореволюционного дня Георгиевских кавалеров. В этот день 1769 году в России Екатериной II был утвержден орден Святого Георгия Победоносца как высшая военная награда. Она вручалась воинам "за храбрость, ревность и усердие к воинской службе" при защите Отечества", - напомнил он.

"Этот день напоминает нам о славных традициях наших отцов, дедов и прадедов, чье мужество в военные дни и выдающиеся заслуги в мирное время, отмечены высшими государственными знаками отличия. Эта памятная дата призвана сформировать в нашем обществе идеалы самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Примером для этого служите вы, наши уважаемые Герои. Ваши подвиги являются для подрастающего поколения самым надежным ориентиром на жизненном пути. В этот праздничный день примите слова благодарности за вашу беззаветную любовь к Родине! Крепкого здоровья вам на долгие годы, благополучия, мира и добра!", - пожелал Евгений Лебедев в поздравлении.