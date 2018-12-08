Муниципальную премию для талантливой молодежи получили 20 дзержинцев Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Муниципальную премию для талантливой молодежи получили 20 дзержинцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Торжественный вечер, в рамках которого состоялось подведение итогов конкурсного отбора на вручение муниципальной премии, состоялся 7 декабря.

В департаменте социальной политики и спорта администрации Дзержинска пояснили, что по сравнению с предыдущим конкурсом, который прошел в 2014 году, уровень участников существенно повысился.

"По заявке сразу становится понятно, что люди на конкурс заявились впервые: заявки заполнены не полностью, портфолио маленькое, слабо развиты навыки самопрезентации. Поэтому предлагаем участникам конкурса более ответственно отнестись к процессу подготовки документов, так как члены комиссии оценивают именно те данные, которые представлены в презентации участника", - отметили в департаменте.

Также в департаменте добавили, что всегда готовы оказать консультационную помощь при оформлении заявки на конкурс любого уровня (муниципального, регионального, федерального).

По итогам работы экспертных комиссий были определены 20 лауреатов, набравших наибольшее количество баллов в своих номинациях.

В номинации "Социально-значимая и общественная деятельность" (средний балл по номинации – 11,8) лауреатами признаны: Туманова Елена (председатель правления НООМО "Планета людей" - 15 баллов); Власенков Илья (председатель студенческого совета ДФ РАНХиГС, член Молодежной администрации Дзержинска - 14,8 балла); Гоняева Мария (методист Городского штаба студенческих отрядов Дзержинска, член Молодежного парламента - 13,8 балла); Казакова Мария (заместитель лидера Молодежного движения "МЫ!" АО "Сибур-Нефтехим", член Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ, член Молодежного парламента Дзержинска - 13,4 балла).

В номинации "Волонтерская деятельность" (средний балл по номинации – 12,2) признаны: Ступницкая Надежда (руководитель Дзержинского филиала поисково-спасательного отряда "Волонтер", член Молодежной администрации Дзержинска - 14,25 балла); Вахромеев Дмитрий (электрослесарь ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова", член Молодежного парламента Дзержинска - 13,75 балла); Завиялова Елизавета (учащаяся школы №4, член Городского совета старшеклассников "Искра", член Молодежной администрации Дзержинска - 13,5 балла).

В номинации "Наука и инновации" (средний балл по номинации — 10,8) лауреатами стали: Савинова Мария (научный сотрудник кафедры "Химическая технология" ДПИ НГТУ - 14,5 балла); Арифуллин Ильдар (научный сотрудник кафедры "Химическая технология" ДПИ НГТУ - 14 баллов); Садиков Антон - младший научный сотрудник ДПИ НГТУ - 13,25 балла); Белоусов Артем (доцент кафедры "Химическая технология" ДПИ НГТУ - 13 баллов).

В номинацию "Творчество" (средний балл по номинации — 8,3) вошли: Безрукова Олеся (преподаватель вокала детской музыкальной школы №3 им. Гусельникова и Дзержинского музыкального колледжа - 11,75 балла); Вайцицкая Олеся (специалист по работе с молодежью в комплексном центре по работе с детьми и молодежью "Молодежные инициативы" - 11 баллов); Бородин Евгений (заведующий отделом организационно-методической работы, педагог-организатор "Дворца детского творчества" - 10,75 балла); Чумакова Лада (студентка НГПУ им. Козьмы Минина" - 9,25 балла).

В номинации "Любительский спорт и популяризация ЗОЖ" (средний балл по номинации – 11,2) лауреатами стали: Гриняева Екатерина (тренер в федеральном проекте "Здравый Смысл", создатель, руководитель и тренер проекта "Здравые Люди", член Молодежной администрации Дзержинска - 14,67 балла); Царева Дарья (инструктор-методист детской спортивной школы №1, помощник главного тренера Нижегородской региональной общественной организации "Федерация чирлидинга и чир спорта" - 14,33 балла); Романов Алексей (участник объединения "Театр Силы" - 13 баллов).

Лауреатами в номинации "Профессиональное мастерство" (средний балл по номинации – 11,2) стали: Чистякова Екатерина (педагог-психолог средней школы №3 - 13,75 балла) и Храмова Елена (и.о. ведущего специалиста по работе с молодежью в социально-досуговом центре "Созвездие" - 11,75 балла).

СПРАВКА:

Муниципальная премия для талантливой молодежи вручается в 2018 году в пятый раз. Размер одной премии - 10 тысяч рублей и выплачивается за вычетом налогов. Стать претендентами на получение премии могли молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированные на территории Дзержинска. При этом в заявке на получении премии необходимо указать свои достижения за период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года включительно.