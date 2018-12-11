Светлана Васильева: "Сейчас важно сделать акцент на создании мусороперерабатывающих комплексов" Общество

Светлана Васильева

Руководитель Экологического пресс-центра Общественной палаты РФ в программе "Герои Волги" рассказала Руслану Станчеву о том, кто выиграет и проиграет от "мусорной" реформы, почему не стоит бояться роста тарифов и как самому заработать на отходах

- Вы всем известны в Нижегородской области, поскольку долгое время занимались тележурналистикой, активно боролись с наркобизнесом и освещали проблему наркомании в целом. Сейчас вы переключились на вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Понятно, что обе темы являются общественно значимыми, но, если отношение к наркомании в обществе однозначно негативное, то проблемы экологии зачастую не столь очевидны — пока они не коснутся близких нам людей. Почему вы решили заняться этой темой, и что в ней вам кажется наиболее значимым?

- На самом деле, понимание того, что экологическая повестка будет интенсивно формироваться в ближайшие годы, ко мне пришло достаточно давно — еще в 2007 году. К этому времени я осознала, что, после 15 лет, больше не могу "сидеть" на теме наркотиков, поскольку это достаточно тяжело психологически. Там уже появились люди, успешно прошедшие реабилитацию, появился хороший наработанный бэкграунд решения подобных проблем, и, если говорить о телепередаче ("Война в стране доз" — прим. НИА "Нижний Новгород"), у нее были хорошие рейтинги. Но включившись в тему экологии, я поняла, что там накоплен не менее значительный пласт проблем.

Я назвала экологическую программу "Территория завтра" и погрузилась в это с головой — за охрану окружающей среды, как мне кажется, тоже надо бороться всем миром, как и с наркотиками, и вообще с проявлениями криминала. В теме экологии тоже очень много "теневых" моментов, которые нужно было вскрывать — это и "черные" лесорубы, и браконьерство, и незаконное свалки, и много чего еще.

- На самом деле, проблемы экологии ведь не являются исключительно нижегородскими или российскими — любое действие против природы влияет на всю планету. Однако, если говорить про Россию, одна из наиболее очевидных проблем, в которые мы утыкаемся — это свалки. Лесов много, полей много — куда хочешь, туда мусор и складывай. Сейчас мусорная реформа, наконец, назрела, и новые правила обращения с отходами вступят в силу уже с 1 января. Если говорить простым языком, что эта реформа даст простым людям?

- Прежде всего, она позволит каждому из нас осознать, что так, как мы живем сейчас, больше жить нельзя. Наконец-то появился федеральный закон об обращении с отходами, который обязаны исполнять все органы власти и те бизнес-структуры, которые заняты в этой сфере. Конкретно те поправки в 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", которые сейчас вступают в силу, были приняты еще в 2014 году, но была предусмотрена отсрочка, поскольку не было еще никаких наработок в этой области, не было отходоперерабатывающих комплексов, и, по сути, не было современных полигонов ТБО, а только свалки советского периода. Достаточно вспомнить полигон "Игумново", который горел, дымил и вообще печально "прославился" на всю страну.

- Вот именно таких полигонов со вступлением в силу нового закона больше быть не должно, я правильно понимаю?

- В идеале — да. К слову, эта тема меня глубоко зацепила еще и потому, что в 2008 году, когда я работала в правительстве Нижегородской области, мы совершали рабочие поездки по странам Европы, где нам показывали различные модели строительства современных полигонов ТБО и комплексов переработки отходов. Мы видели, как на конвейерах разбирают старые компьютеры, сортируют мусор, и осознавали, насколько сильно отстаем. Даже сейчас у нас запущены в эксплуатацию пять полигонов нового образца из девяти запланированных, которые, вообще-то, должны были быть построены к 2014 году. Тем не менее, могу сказать, что те, которые есть, в принципе отвечают всем современным требованиям — там есть мусороперегрузочные станции, а также используются материалы, которые минимизируют вред, наносимый окружающей среде.

- Значит, мы все-таки догоняем европейские страны?

Вообще эксперты считают, что технологии обращения с отходами у нас развиваются даже быстрее, чем это было в Европе. То, что там было сделано за 25-30 лет, мы, в силу нехватки времени и большего количества проблем, стараемся сделать за несколько лет. И вы правильно отметили, что проблема России еще и в том, что у нас много больших свободных территорий, которые мы пока попросту загаживаем.

- Бытует мнение, что у нас еще и жители не вполне проинформированы о том, как правильно обращаться с мусором. Я решил воспользоваться методом "социологии из воздуха" и опросить ближний круг родственников и знакомых. Оказалось, что 90% из них, в общем-то, знают, что не стоит складывать в один пакет жидкие и твердые отходы, что контейнеры имеют разные цвета именно с целью предварительной сортировки мусора, и так далее. Однако есть то, чего люди пока не знают и боятся — их интересует, сколько новая система обращения с отходами будет им стоить. Вот на этот вопрос хотелось бы услышать ответ. Чего нам ждать? Люди будут плакать и хвататься за головы, увидев в квитанциях счет за вывоз мусора?

- Как эксперт, я полагаю, что плакать будут только организации, которые со вступлением закона в силу потеряют какую-то часть бизнеса. Те предприниматели, у которых нет собственных полигонов, но которые работали на этой поляне, и которым с приходом на рынок региональных операторов ТБО придется уйти, вероятно, будут недовольны. Они, естественно, будут саботировать эту реформу.

- Вы считаете, что рост тарифов на сотни и даже тысячи процентов, о котором пишут в соцсетях — это всего лишь "информационная волна", которую гонят эти компании?

- Я думаю, что, скорее всего, это так, и то, что мы наблюдаем в соцсетях — по сути, противостояние хозяйствующих субъектов. В любом случае, говорить об этом пока преждевременно, поскольку новые тарифы на вывоз мусора в Нижегородской области, как известно, объявят 20 декабря. И мне все-таки кажется, что цифра, которую мы увидим в "жировках", будет вполне удобоваримой. Кроме того, у губернатора Глеба Никитина есть все механизмы, чтобы смягчить рост тарифов для нуждающихся категорий граждан.

- Как мне видится, так или иначе "мусорная" реформа, во-первых, позволит качественно улучить экологическую обстановку в регионе, и, во-вторых, станет сформирует новую культуру обращения с отходами в обществе. Напомню, что одна из главных задач состоит еще и в том, чтобы довести долю перерабатываемых во вторсырье отходов до 80% к 2024 году — при том, что сейчас этот показатель не превышает 8%. Вам не кажется, что этот план уж слишком амбициозный?

- Да, но ведь в этом и состоит суть реформы — добиться качественных улучшений в той отрасли, которой раньше, можно сказать, в России не было вообще. Мне кажется, для нашей страны пришло время уравнять понятия "экология" и "экономика". Нужно понять, что вторичный материальный ресурс — это действительно ресурс, который, в зависимости от типа отходов, можно использовать до восьми раз. Поэтому сейчас действительно важно сделать акцент не только на создании современных полигонов ТБО, но и, в первую очередь, на создании мусороперерабатывающих комплексов.

- А те операторы, которые сейчас вошли в мусорный бизнес, это осознают?

- Федеральный закон обязывает их это делать. Иначе зачем тогда внедрять раздельный сбор? Можно, конечно, все вперемешку ссыпать на новые полигоны, но тогда в конечном итоге мы придем к тому, что у нас просто не останется свободной земли.

- Подведу итоги: во-первых, сами жители должны учиться собирать и выбрасывать мусор раздельно. Во-вторых, поскольку будут действовать прямые договора с операторами, нам станет понятно, кто занимается вывозом мусора, куда его вывозят, и с кого, в случае чего, можно спросить. Что дальше?

- По контракту региональный оператор ТБО берет на себя обязательства по дополнительной сортировке и обезвреживанию отходов. Далее, что вполне логично, ему выгоднее этот отсортированный мусор продать на переработку, чем закопать.

- И тут у простого человека возникает вопрос — почему он сам не может продать свой собственный мусор?

- Можно и так. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде работают порядка тридцати пунктов приема вторсырья, и их количество постоянно растет — в будущем году планируется открыть еще 56. Вот это как раз позитивный опыт из нашего советского прошлого, и, очень хорошо, что эта тема развивается, и что мы снова выходим на путь цивилизованного обращения с отходами.

- А внутри экспертного сообщества мнение относительно "мусорной" реформы единое, или есть споры?

- Мне кажется, всем без исключения здравый смысл подсказывает, что необходимо заботиться о будущем — чем дышать, что пить и где жить. У различных экспертных сообществ могут быть разные посылы, но, я уверена, что сейчас все мы преследуем одну цель — сделать окружающее пространство чище и комфортнее для проживания.