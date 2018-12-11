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Культура и отдых

Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в открытии Года театра 13 декабря

12 декабря 2018 14:29  [31] Культура и отдых

Торжества в честь открытия Года театра пройдут в Нижнем Новгороде 13 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Накануне открытия глава региона Глеб Никитин пригласил нижегородцев активно принимать участие во всех мероприятиях, которые пройдут в области в 2019 году.

"Указом Президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен годом театра. Я уверен, что это будет способствовать не только развитию театрального дела в России, но и всей культуры в целом. В Нижегородской области пройдет много интересных мероприятий, это в первую очередь различные театральные фестивали. Я желаю всем театральным деятелям новых постановок и художественных побед, а зрителям – волнующих и незабываемых впечатлений от встречи с искусством театра", - отметил Глеб Никитин.

В день торжественного открытия Года театра, 13 декабря, на экранах, установленных рядом с Нижегородским театром драмы, будут демонстрироваться видеоматериалы об истории нижегородских театров и известных нижегородских актерах, а также отрывки из спектаклей и репетиций. На улице Большая Покровская (рядом с магазином "Рубин") будет установлена фотозона - большой светодиодный занавес, символизирующий вход в "волшебный" мир театра.

В 17:30 на Театральной площади начнется представление с участием артистов профессиональных и любительских театров города.

В 18:00 на сцене перед театром драмы начнется торжественная церемония открытия Года театра. В ней примут участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов и народный артист РСФСР Никита Михалков. В разных частях площади, а также на балконе Нижегородского театра драмы гости праздника увидят отрывки из самых известных театральных арий и монологов.

Также в этот день состоится благотворительный показ спектакля Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова "Метаморфозы-III". На благотворительный спектакль приглашены педагоги и учащиеся учреждений образования, культуры и социальной сферы. Спектакль пройдет при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, продюсерского центра "Luksar" и фестиваля "Горький fest".

"Я рад пригласить вас на новый спектакль под названием "Метаморфозы III: Враги". Традиционно наша постановка состоит из замечательных произведений по мотивам русских классиков А.П. Чехова и И.А. Бунина. Это некая довольно вольная, но в то же время уважительная интерпретация великой русской прозы", - отметил Никита Михалков.

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