Один человек погиб на пожаре в пятиэтажном доме на пр.Ленина в Нижнем Новгороде днём 13 декабря Происшествия

Один человек погиб на пожаре в пятиэтажном доме на пр.Ленина в Нижнем Новгороде, который произошёл днём 13 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже в пятиэтажном доме на пр. Ленина поступило в МЧС в 13:46. Пожар был локализован в 14:18, его площадь составила 20 кв.метров. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 10 человек, в том числе двух детей.

По предварительной информации МЧС, в результате пожара погиб один человек, его личность в настоящее время устанавливается.