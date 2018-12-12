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Происшествия

Один человек погиб на пожаре в пятиэтажном доме на пр.Ленина в Нижнем Новгороде днём 13 декабря

13 декабря 2018 15:35  [254] Происшествия

Фото: очевидец, группа "Типичный Нижний Новгород"

Один человек погиб на пожаре в пятиэтажном доме на пр.Ленина в Нижнем Новгороде, который произошёл днём 13 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже в пятиэтажном доме на пр. Ленина поступило в МЧС в 13:46. Пожар был локализован в 14:18, его площадь составила 20 кв.метров. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 10 человек, в том числе двух детей.

По предварительной информации МЧС, в результате пожара погиб один человек, его личность в настоящее время устанавливается.

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