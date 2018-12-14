Бизнесмен в Кстово Нижегородской области подозревается в невыплате зарплаты сотрудникам в сумме более 500 тысяч рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена в Кстово Нижегородской области, подозреваемом в невыплате зарплаты сотрудникам в сумме более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 14 декабря 2018 года.

По версии следствия, с 1 января по 30 сентября 2018 года индивидуальный предприниматель, занимавшийся грузовыми автотранспортными перевозками, не выплачивал заработную плату 13 работникам. Задолженность превысила 525 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). В ходе расследования задолженность была возмещена в полном объеме.