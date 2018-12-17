"Преимущество регионального банка - разветвлённая сеть и понимание рынка", - Михаил Гапонов Бизнес

Михаил Гапонов на встрече с представителями RAEX Фото: Пресс-служба банка Ассоциация

"Преимущество регионального банка - разветвлённая сеть, понимание рынка и готовность оперативно реагировать на его потребности", - сказал председатель правления нижегородского АО КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов в ходе встречи с представителями международного рейтингового агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH во Франкфурте-на-Майне 17 декабря.

В ходе разговора стороны озвучили предварительные результаты года, стратегический план на будущий год и конкурентные позиции банка "Ассоциация". Специалисты агентства отметили, что несмотря на финансовую нестабильность на финансовых рынках в России, банк "Ассоциация" продолжает наращивать активы. Участники встречи также обсудили кредитную политику банка, взаимоотношения с регулятором и многое другое.

"Сегодня получение международного рейтинга региональными банками событие экстраординарное. А между тем, международный рейтинг помимо репутационных моментов для банка, работающего на внутреннем рынке, имеет и прикладное значение, в частности, при получении российского рейтинга", - сказал во время встречи руководитель регионального направления Rating-Agentur Expert RA GmbH Владимир Горчаков.

"Надеюсь, что в скором времени именно рейтинг станет инструментом оценки банка, а не размер капитала или форма собственности. Это откроет путь региональным банкам к участию во многих программах. Для регионального банка очень важно найти свое место на рынке. Мы никогда не сможем конкурировать с федеральными банками в линейном формате. Но у нас есть своя ниша. Разветвлённая сеть, понимание рынка и готовность оперативно реагировать на его потребности- наши конкурентные преимущества", - отметил Михаил Гапонов.