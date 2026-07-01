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Экономика

Более 40 вебинаров об использования маркировки «Честный знак» пройдет в июле

01 июля 2026 13:10 Экономика
Более 40 вебинаров об использования маркировки «Честный знак» пройдет в июле

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Нижегородские производители и торговые организации приглашаются к участию в бесплатном обучении по работе с маркировкой разных групп товаров. До конца июля на онлайн-платформе «Честный знак» пройдет 41 вебинар: честныйзнак.рф/.

Национальная система маркировки «Честный знак» обеспечивает прозрачность движения товаров на всех этапах — потребители смогут узнать, как и где произведен товар и на каком этапе продажи сейчас находится.

«Проведение таких вебинаров позволяет представителям бизнеса оперативно получать актуальную информацию о новых требованиях в сфере маркировки товаров. Участники смогут ознакомиться с особенностями работы в системе, узнать о предстоящих изменениях и задать вопросы специалистам. В июле состоятся вебинары, посвященные маркировке мясной продукции, сладостей и кондитерских изделий, растворимых завариваемых напитков», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Список вебинаров постоянно пополняется. Следить за изменениями и регистрироваться на мероприятия можно на сайте.

Обучение работе с маркировкой разных групп товаров дополняет инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика.

Консультации по работе с системой маркировки можно получить в центре помощи «Честный знак» при личном обращении по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 и по телефону: 8 (831) 435-14-91, а также в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области при личном обращении и по телефону: 8 (800) 301-29-94.

Кроме того, эксперты центров помощи и «Мой бизнес», а также регионального минпрома проводят консультации на базе национального мессенджера MAX: max.ru/join/M42CC16lJlg2KYpwVpX8zRf6GN2VydwAcalrXDARUBY.

Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
бизнес Маркировка
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