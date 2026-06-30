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Экономика

Въездную стелу Нижнего Новгорода предложили перенести ради инвестпроекта

30 июня 2026 16:38 Экономика
Въездную стелу Нижнего Новгорода предложили перенести ради инвестпроекта

Фото: "Яндекс Карты"

Компания «Волгаспецстрой» предложила перенести въездную стелу с надписью «Нижний Новгород» на трассе М-7. Как сообщает «Коммерсант-Приволжье», заявки на предоставление пяти земельных участков рассмотрели на заседании земельного совета при областном минимущества.

По данным издания, компания принадлежит депутату регионального заксобрания Антону Ананьину.

Инвестор рассчитывает получить участки рядом с магазином «Лемана Про» общей площадью 23,6 тыс. кв. м. Здесь планируется построить две подъездные дороги стоимостью 16,5 млн рублей, складской комплекс за 307 млн рублей и гостиницу за 43 млн рублей.

Ранее вопрос по трем из этих участков уже обсуждался, однако его отложили из‑за расположения стелы. Инвестору предложили разработать концепцию ее переноса. На заседании стало известно, что такой проект был подготовлен и одобрен архитектурным советом.

Но представители мэрии выступили против изменения местоположения исторического знака, подчеркнув, что стела должна оставаться хорошо видимой с трассы. Заместитель директора городского департамента градостроительного развития Сергей Корнилов заявил, что списание объекта невозможно.

Главный архитектор региона Сергей Попов отметил, что в случае отказа от переноса реализация проекта теряет смысл.

Из-за разногласий рассмотрение инициативы перенесли на заседание регионального градостроительного штаба.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти намерены расторгнуть инвестсоглашение с литейным заводом.

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Теги:
Земельные участки Инвестиции инвестиционные проекты
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