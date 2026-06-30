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Около 40 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдет в июле

30 июня 2026 16:50 Экономика
Около 40 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдет в июле

Фото: минпром Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые Нижегородской области в июле смогут бесплатно представить свою продукцию на 39 ярмарках «Покупайте нижегородское» в 17 муниципалитетах. Такие мероприятия проводятся в регионе ежемесячно, зачастую они приурочены к праздникам и фестивалям.

«Ярмарки „Покупайте нижегородское“ помогают предпринимателям и самозанятым расширить рынок сбыта и познакомить население со своей продукцией. Для жителей это возможность приобрести качественные товары напрямую от производителей, а для бизнеса — найти новых покупателей и повысить узнаваемость своей продукции. Наибольшее количество ярмарок в июле состоится в Уренском, Тоншаевском, Вознесенском и Павловском муниципальных округах», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям нужно обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального минпрома.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес», который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

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Теги:
Минпромторг Нацпроект ярмарки
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