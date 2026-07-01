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Экономика

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на июль 2026 года

01 июля 2026 14:40 Экономика
Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на июль 2026 года

Фото: Корпорация МСП

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на июль 2026 года. Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) является важной составляющей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Июль для бизнеса — отчетный месяц, поэтому к текущим задачам добавляются квартальные платежи и отчеты. Также ИП необходимо уплатить страховые взносы за себя за прошлый год, а работающим на ОСН — еще НДФЛ за прошлый год и первое полугодие», — рассказали в Корпорации МСП.

До 1 июля:

— ИП уплачивают за себя взносы на пенсионное страхование за 2025 год с дохода свыше 300 тысяч рублей.

До 3 июля:

— организации и ИП с работниками направляют уведомление о суммах НДФЛ за работников за период с 23 по 30 июня, а до 6 июля уплачивают его (если в это время были выплаты).

До 15 июля:

— ИП на ОСН уплачивают НДФЛ за себя за 2025 год;

— организации и ИП с работниками уплачивают страховые взносы в СФР «на травматизм» за июнь.

До 20 июля:

— импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за июнь.

До 27 июля:

— ИП на ОСН направляют уведомление о сумме НДФЛ за себя за полугодие;

— организации и ИП на УСН и ЕСХН направляют уведомление о сумме аванса за полугодие;

— организации и ИП на ОСН и ЕСХН, а также на УСН (при доходе 20+ млн ₽ за 2026 год) сдают декларацию по НДС за 2 квартал (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

• организации и ИП с работниками сдают:

— расчет по страховым взносам в налоговую за полугодие (поэтому можно не подавать персонифицированные сведения и не указывать взносы в уведомлении для ЕНП);

— расчет 6-НДФЛ за полугодие;

— уведомление о суммах НДФЛ за период с 01.07.2026 по 22.07.2026;

— сведения по страховым взносам «на травматизм» в СФР (ЕФС-1).

• организации, имеющие транспорт / недвижимость, направляют уведомление о суммах авансов по транспортному и земельному налогам на имущество по кадастровой стоимости;

• организации и ИП, использующие водный объект по лицензии, сдают декларацию по водному налогу за 2 квартал;

• гостиницы и иные средства размещения в муниципальных образованиях, где введен туристический налог, сдают по нему декларацию за 2 квартал;

• организации на ОСН сдают декларацию по налогу на прибыль;

• производители подакцизных товаров сдают декларацию;

• организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили во 2 квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, сдают в налоговую отчет об операциях с ними;

• организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог за июнь.

До 28 июля уплачивают:

— ИП на ОСН — НДФЛ за себя за полугодие;

— организации и ИП на УСН и ЕСХН — аванс за полугодие;

— организации и ИП на ОСН, ЕСХН и УСН — треть НДС за 2 квартал (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

— организации на ОСН — аванс по налогу на прибыль;

— производители подакцизных товаров — акцизы;

— самозанятые — налог на профдоход за июнь;

— организации и ИП, привлекающие работников, — страховые взносы в налоговую за июнь и НДФЛ за период с 01.07.2026 по 22.07.2026;

— организации, имеющие недвижимость, транспорт и водные объекты, — аванс по налогу на имущество организаций / земельному / транспортному / водному налогу за 2 квартал;

— гостиницы и другие средства размещения (в муниципальных образованиях, где введен туристический налог) — туристический налог за второй квартал.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях нижегородские предприниматели могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, стал главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
бизнес МСП
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