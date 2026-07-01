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ВТБ: в первом полугодии продажи кредитов наличными в России выросли на 68%

01 июля 2026 13:50 Экономика
ВТБ: в первом полугодии продажи кредитов наличными в России выросли на 68%

Фото: предоставлено ВТБ

По оценкам ВТБ, в первом полугодии объем выдачи потребительских кредитов в России превысил 2,4* трлн рублей, из которых 470 млрд — в июне. Это на 68% больше, чем за первую половину прошлого года.

Выдачи ВТБ по итогам полугодия превысят 275 млрд рублей, что вдвое выше результата за первую половину прошлого года. Доля банка на рынке потребительского кредитования выросла с начала года на 70%.

«Положительная динамика в сегменте кредитов наличными связана с более активным снижением кредитных ставок, чем по другим продуктам. Мы также видим рост интереса к рефинансированию: текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков. Во втором полугодии этот тренд сохранится», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

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Теги:
ВТБ
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