"Наконец-то правительство обратило внимание на проблемы с мусором", - Владислав Атмахов Общество

Круглый стол по реформе обращения с ТКО Фото: НИА Нижний Новгород

"Наконец-то правительство обратило внимание на проблемы с мусором", - сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов в рамках круглого стола на тему реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Он пояснил, что во втором чтении закона о новой системе обращения с ТКО было принято решение о том, что региональные власти в случае неисполнения регоператором своих обязанностей могут исключить его из процесса в проблемной зоне.



Таким образом, считает депутат, федеральный закон проходит необходимую стадию оптимизации. Сама же реформа нужна и важна. И если прежде, в течение 30 лет после распада СССР, экология финансировалась по остаточному принципу, то теперь происходят серьезные положительные изменения.

"Тот путь, которым мы шли, был полон мусора и помоек. Хочешь искупаться в озере - можешь порезаться о бутылку. Но наконец-то мусорная куча доросла до правительства. Нужны изменения внутренние - нужно научиться правильно разделять мусор, сдавать его, то есть заниматься тем, чем занимается весь мир", - добавил Владислав Атмахов.



Советник мэра Нижнего Новгорода по экологии Алексей Краснов, присутствовавший на заседании круглого стола, в свою очередь, считает, что задача муниципалитета состоит в том, чтобы в связи с реформой график вывоза мусора не сбивался, а переход на новую систему произошёл максимально щадящим образом.

По мнению экспертов, в Нижегородской области ситуация гораздо лучше, чем во многих субъектах страны. По данным минэкологии региона, в настоящее время действует государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области", которая предусматривает строительство девяти современных объектов сортировки и размещения отходов. Сейчас уже введено в эксплуатацию пять из них.

Присутствовавшие на встрече представители регоператоров заявили о том, что сейчас все готово к функционированию новой системы обращения с ТКО.



Например генеральный директор ЗАО "Управление отходами-НН" Надежда Гаврилова сообщила о том, что проблем с готовностью у регоператора нет и сейчас необходимо усилить работу по информированию жителей региона о конкретных изменениях, которые произойдут.



"К нам поступает очень много вопросов от населения. Закон исходит из того, что отходы образуют все без исключения. Раньше же заключение договоров на вывоз мусора было добровольным, и это лазейка, которой многие пользовались. Мы понимаем, что регоператоры как бы впереди этой реформы и осознаем социальную ответственность. Сейчас мы проделали огромную работу по выявлению несанкционированных свалок на контролируемой нами территории", - сказала Надежда Гаврилова.

По ее словам, таких свалок обнаружено около 500. Владислав Атмахов сказал, что выявленные территории будут отнесены к объектам накопленного экологического ущерба и в дальнейшем власти найдут средства для их ликвидации.

Еще один плюс реформы заключается в том, что появление подобных свалок планируется не допустить - регоператоры намерены проводить мониторинг, и, в случае обнаружения складирования отходов, в определенном законом порядке решать вопрос об их ликвидации.

В ходе круглого стола речь зашла и о контейнерных площадках - в ближайшее время муниципалитет составит их реестр. Согласно принятым нормам, площадки должны располагаться под навесом на твердом покрытии с ограждением. Для того, чтобы инфраструктура полностью соответствовала всем требованиям, обсуждение деталей сейчас ведется регоператорами и муниципалитетами.

По поводу тарифов прозвучала информация о том, что их определением занимается РСТ, окончательные стоимостные значения будут известны в конце декабря и не везде тарифы увеличатся - в некоторых районах Нижегородской области, благодаря вступлению нового закона в силу, произойдет их снижение.

Что же касается роста тарифов - эксперты убеждены, что он будет незначительным, не более 30% при совершенно новой, прозрачной и современной системе обращения с ТКО, которая позволит изменить экологическую обстановку в стране.



По поводу формирования тарифа существуют разные версии - некоторые эксперты считают, что, согласно здравому смыслу, не везде он будет формироваться одинаково. Речь идет, в частности, о том, что в Нижнем Новгороде тариф, скорее всего, будет зависеть от метража жилого помещения, а в областных населенных пунктах от количества проживающих в доме.

Алексей Краснов сказал, что субсидии для семей, которые получают материальную помощь на оплату ЖКХ, в случае необходимости изменения их из-за нового закона, вырастут.