Власти проверили ситуацию с топливом на 33 нижегородских заправках Общество

Фото: социальные сети Глеба Никитин

Власти Нижегородской области усилили мониторинг ситуации с топливом. Специалисты регионального МинЖКХ во главе с министром Михаилом Куренковым в течение последних трех дней проводят рейды по АЗС областного центра. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Глеб Никитин.

Накануне вечером представители ведомства проехали по основным магистралям Нижнего Новгорода — улицам Родионова, Бринского, Ванеева, Гагарина, Ларина, Кузбасской, Рябцева, Бурнаковской, Московскому и Комсомольскому шоссе, проспекту Героев. Всего была проверена работа 33 АЗС, из них 28 сетевых и пять независимых.

По данным мониторинга, на заправках наблюдались очереди от двух до восьми автомобилей у каждой колонки. На независимых АЗС топливо либо отсутствовало, либо продавалось по цене на 15−40% выше, чем у сетевых операторов. При этом спрос на таких заправках был минимальным.

Пять сетевых АЗС временно не работали: четыре находились на технологическом перерыве, на одной осуществлялась разгрузка бензовоза. Очереди фиксировались на нескольких станциях. Глава региона связывает это с повышенным спросом, выходными днями и высоким транспортным трафиком в местах их расположения.

Завышенные цены, по оценке региональных властей, встречаются преимущественно на частных заправках, в небольших сетях и у франчайзинговых операторов. У федеральных сетей стоимость топлива остается стабильной.

В настоящее время регион обеспечен топливом, мы на постоянной связи с федеральными коллегами, ситуация под контролем, — подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее мы сообщали о том, подорожает ли проезд в общественном транспорте из-за перебоев с топливом в Нижегородской области.