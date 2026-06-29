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Общество

Иностранца в федеральном розыске задержали в Нижегородской области

29 июня 2026 16:11 Общество
Иностранца в федеральном розыске задержали в Нижегородской области

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Во время операции «Нелегал-2026» в Нижегородской области полицейские обнаружили иностранца, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Во время первого этапа операции с 1 по 10 июня проверки провели в местах проживания и работы иностранных граждан. Особое внимание уделяли выявлению лиц, занимающихся фиктивной постановкой на миграционный учёт.

За десять дней сотрудники полиции и других ведомств выявили 1 120 нарушений миграционного законодательства. Были задержаны 79 человек, ещё 90 иностранцев доставили в отделы полиции для проверки.

Чаще всего фиксировали нарушения правил въезда и проживания в России, незаконную работу и фиктивную регистрацию.

По итогам проверок суды вынесли 190 решений об административном выдворении за пределы страны. В отношении 218 человек принято решение о запрете въезда в Россию. Также принято четыре решения о депортации, три из них уже исполнены.

Сотрудники Госавтоинспекции дополнительно выявили 32 административных правонарушения, совершённых водителями-иностранцами.

Кроме того, зарегистрировано 98 материалов по признакам преступлений, связанных с незаконной миграцией и подделкой документов. Возбуждено 61 уголовное дело.

В том числе выявлено шесть фактов организации незаконной миграции, по четырём из них уже возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что стройкомпанию в Нижнем Новгороде закрыли на 14 дней из‑за нарушения при найме мигранта.

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Теги:
МВД Мигранты
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