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Общество

Второй Центр медицины здорового долголетия заработал в Нижегородской области

29 июня 2026 18:02 Общество
Второй Центр медицины здорового долголетия заработал в Нижегородской области

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начал работу второй Центр медицины здорового долголетия. Он открылся на базе Городской поликлиники № 4 Канавинского района. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Центры медицины здорового долголетия представляют собой современное направление профилактической медицины, основанное на научных данных о процессах старения. Здесь пациентам проводят комплексную оценку резервов организма, определяют биологический возраст и формируют персональные рекомендации для сохранения здоровья и активной жизни. Работа центров способствует реализации задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Центр официально открылся 26 июня в рамках проекта «Вечер ПРОздоровье», позволяющего проходить профосмотры и диспансеризацию после рабочего дня. В день открытия его посетили 15 человек, всего в акции приняли участие более 50 жителей региона.

По словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, современная медицина позволяет не только фиксировать возрастные изменения, но и воздействовать на них, замедляя процессы старения и продлевая период активной жизни.

В центре работает мультидисциплинарная команда — врачи, медсёстры, администраторы и специалисты физиотерапии, что позволяет сопровождать пациента на всех этапах и начинать часть процедур в день обращения.

Первый этап включает биоимпедансометрию, оценку жесткости сосудов, измерение мышечной силы и антропометрических показателей, функциональные пробы и расчёт биологического возраста. Пациенты также заполняют расширенную анкету почти из 200 вопросов о сне, питании, физической активности, стрессе и когнитивных функциях.

При необходимости проводится углублённая диагностика механизмов старения. По итогам выдают персональный «Паспорт здоровья» и формируют индивидуальный маршрут, который может включать физиотерапию, свето- и магнитотерапию, ЛФК, антистресс-кабинет, релакс-зону, соляную пещеру, иглорефлексотерапию и другие процедуры.

Главный врач поликлиники № 4 Инна Пудова подчеркнула, что ключевая задача центра — выявлять предриски старения и развития хронических заболеваний на этапе, когда человек ещё считает себя здоровым. Комплексное обследование занимает около полутора-двух часов и при необходимости дополняется дальнейшим диспансерным наблюдением.

Обратиться в центр могут все жители региона старше 18 лет вне зависимости от прикрепления к конкретной поликлинике. Запись доступна через контакт-центр учреждения, у администратора или на сестринском посту. Центр расположен по адресу: Нижний Новгород, улица Приокская, дом 4.

Отметим, что первый центр заработал в поликлинике №7 Нижнего Новгорода в апреле 2026 года.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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