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Общество

Нижегородцы смогут пожаловаться на незаконную продажу топлива

29 июня 2026 18:35 Общество
Нижегородцы смогут пожаловаться на незаконную продажу топлива

В Нижегородской области началась работа по выявлению и пресечению незаконной торговли автомобильным бензином и дизельным топливом. Координацией занимается региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

Жителей согут сообщать о случаях продажи топлива вне стационарных автозаправочных станций, а также о других признаках нелегальной реализации нефтепродуктов по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: 8 (800) 301-29-94. Звонок бесплатный.

В обращении необходимо указать адрес предполагаемой точки продажи и дополнительную информацию, которая поможет установить обстоятельства возможного нарушения.

Все поступившие сигналы рассмотрят и направят в уполномоченные контрольные и правоохранительные органы для проведения проверок в рамках их компетенции.

Ранее сообщалось, что минЖКХ региона проводит рейды по заправкам Нижнего Новгорода на фоне повышенного спроса.

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Теги:
Бензин Топливо и энергетика
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