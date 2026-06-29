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Клубничная Луна 30 июня: что это и как она повлияет на людей

29 июня 2026 20:17 Общество
Клубничная Луна 30 июня: что это и как она повлияет на людей

Фото: Александр Воложанин

В ночь на вторник, 30 июня, на небо взойдёт так называемая «Клубничная Луна». Это название связано с традициями коренных народов Северной Америки, которые называли июньское полнолуние так из-за начала сбора урожая клубники. Однако цвет Луны не будет розовым — она может показаться оранжевой, красноватой или золотистой из-за своего положения над горизонтом. Пик полнолуния приходится на 02:57 30 июня, но визуально Луна будет выглядеть полной уже 29 июня.

Из-за того, что Луна будет находиться в апогее, то есть максимально удалённой от Земли точке, она покажется меньше и тусклее обычного. Такое явление называется микролунием и в 2026 году повторится только один раз.

Влияние Клубничной Луны на эмоциональное состояние

Астрологи считают, что июньское полнолуние в знаке Козерога будет эмоционально сложным. Как объяснил в разговоре с 360.ru таролог и астролог Борис Зак, это связано с несколькими факторами: началом ретроградного Меркурия, переходом Юпитера в знак Льва и напряжёнными аспектами Марса с лунными узлами.

Полнолуние в Козероге ставит нас перед выбором между долгом и личными желаниями, работой и домом, рациональностью и эмоциями. Напряжённые аспекты Марса и лунных узлов добавляют давления, требуя быстрых решений. В этот период люди становятся более агрессивными и эмоциональными, что может привести к конфликтам. Переходящий во Льва Юпитер усиливает эти тенденции, делая нас ещё более рассеянными и импульсивными.

Чтобы избежать негативных последствий, астрологи рекомендуют быть осторожными за рулём, внимательно читать документы перед подписанием и следить за своим внутренним состоянием. Важно не принимать важных решений, не начинать новые проекты и не подписывать документы без крайней необходимости.

Как провести время в период Клубничной Луны

Июньское полнолуние — хорошее время для подведения итогов, анализа и размышлений. Это благоприятный период для уборки дома, наведения порядка в делах, финансах и мыслях. Также важно уделить время близким людям и укрепить отношения.

Чего стоит избегать

  • Принимать важные решения;
  • начинать новые проекты;
  • подписывать документы без крайней необходимости;
  • вступать в конфликты;
  • физически перегружаться;
  • отправляться в поездки без важной причины.

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Теги:
Астрономия Здоровье психология
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