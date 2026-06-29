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Общество

Надбавки педагогам скорректировали в Нижегородской области

29 июня 2026 15:36 Общество
Надбавки педагогам скорректировали в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области внесло изменения в положение об оплате труда работников государственных образовательных организаций. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Одно из ключевых уточнений касается МРОТ: если сотрудник полностью отработал норму и выполнил обязанности, его месячная зарплата не может быть ниже установленного минимума. При этом при доведении до МРОТ не учитываются сверхурочные, ночные и праздничные часы, совмещение, а также ряд педагогических доплат — за классное руководство, проверку тетрадей, заведование кабинетами.

Обновлён перечень компенсационных выплат. Надбавки за работу в особых условиях составляют от 15% до 65% оклада в зависимости от типа учреждения и специфики труда. Повышенные выплаты предусмотрены для сотрудников, работающих с детьми с ОВЗ, в кадетских школах, интернатах, санаторных организациях и при исправительных учреждениях.

Отдельно закреплены доплаты: за ночную работу — не ниже 35% за каждый час, за вредные и опасные условия — не менее 4% оклада, а также для водителей школьных автобусов. Сохранены повышенные выплаты за работу в выходные и праздники.

Также подробно прописаны доплаты за дополнительную педагогическую работу — классное руководство, проверку письменных работ, руководство методобъединениями, наставничество, профориентацию, заведование мастерскими и учебными участками. Размеры надбавок варьируются в зависимости от вида нагрузки и могут достигать 60% от минимального оклада по профессиональной квалификационной группе.

Кроме того, введены стимулирующие выплаты для сотрудников организаций, расположенных в сельских населённых пунктах, а также за пределами населённых пунктов (для учреждений круглогодичного действия). Для руководителей, педагогов, медицинских работников, бухгалтеров и других специалистов, перечисленных в документе, надбавка составит 25% от должностного оклада.

Конкретные размеры выплат в пределах установленных диапазонов будут определять руководители организаций по согласованию с представительным органом работников.

Ранее сообщалось, что нижегородским тренерам будут доплачивать за наставничество.

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Теги:
Выплаты Образование Учитель
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