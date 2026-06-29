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Общество

Ушла из жизни последняя участница ВОВ из Ленинского района Нижнего Новгорода

29 июня 2026 17:00 Общество
Ушла из жизни последняя участница ВОВ из Ленинского района Нижнего Новгорода

Фото: социальные сети Юрия Шалабаева

Последняя участница Великой Отечественной войны, проживавшая в Ленинском районе, Ефимия Петровна Репетилова скончалась на 105-м году жизни. Печальную новость в своих социальных сетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ефимия Петровна родилась в Нижегородской области в 1921 году. В 20 лет она ушла на фронт и служила медработником в артиллерийских войсках. Во время боевых действий девушка на своих плечах выносила раненых с поля боя. Все военные годы провела на передовой, а День Победы встретила в Германии.

После окончания войны Ефимия Репетилова вернулась в Нижний Новгород, где практически 40 лет проработала на одном из местных заводов.

От осознания, что от нас уходит поколение героев, настоящих патриотов, которые и в военное, и в мирное время ставили Родину превыше всего, щемит сердце. Ефимия Петровна и все наши ушедшие Герои, вечная Вам память и низкий поклон за все, что для нас сделали! — написал Юрий Шалабаев.

Ранее мы сообщали о том, что почетный гражданин Дзержинска Николай Рудых скончался в возрасте 100 лет.

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Теги:
Ветераны ВОВ Ленинский район
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