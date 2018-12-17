"Изменения в законодательстве открывают перед Общественной палатой новые возможности", - Евгений Лебедев Политика

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

"Изменения в законодательстве открывают перед Общественной палатой новые возможности", - сказал спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, который принял участие в пленарном заседании региональной палаты.

Главной темой обсуждения стали подведение итогов деятельности Общественной палаты за 2016-2018 годы и основные направления работы на 2019-2021 годы.

Как было отмечено в ходе заседания, предусмотренный законодательством механизм формирования палаты обеспечил возможность включения в её состав высококвалифицированных людей: все члены ОПНО имеют высшее образование, среди них четыре доктора наук, девять кандидатов наук, три члена-корреспондента и академика РАЕН, РАМН, руководители крупных промышленных предприятий, учреждений здравоохранения и образования, представители общественных объединений, основных религиозных конфессий, юриспруденции, профсоюзов, СМИ.

Участники заседания обратили внимание на тот факт, что Общественная палата формировала свои планы работы, действуя в режиме открытости и гласности, в тесной связи с региональными общественными объединениями, активными нижегородцами.

За период деятельности четвертого состава ОПНО состоялось более 1,1 тысячи различных мероприятий, среди них пленарные заседания палаты, заседания совета, комиссий, рабочих групп, круглые столы, учебно-методические семинары, конференции (в том числе международного уровня), слушания, встречи, совещания, фестивали, экскурсии в музеи промышленных предприятий Нижегородской области для учащихся общеобразовательных школ, акции, конкурсы, флэш-мобы.

"Отчет палаты и рассказ о взаимодействии общественных организаций с палатой, органами представительной и исполнительной власти, масштаб реализации Общественной палатой проектов показывают, что гражданское общество региона вышло на новый уровень, и активно решает важные социальные задачи", - сказал председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.

Кроме того, в рамках заседания был рассмотрен вопрос, связанный с обсуждением в Законодательном собрании проекта закона "Об Общественной палате Нижегородской области".

Как отметил Евгений Лебедев, учёт общественного и экспертного мнения, выразителем которого является Общественная палата области, – это ключевой фактор в работе любого депутата.

«Поэтому парламентарии всегда открыты к диалогу, чтобы выработать общую позицию. Также спикер регионального парламента пояснил, что в настоящее время статус, функционал и условия деятельности Общественных палат в стране заметно меняются, расширяются их полномочия», - говорится в сообщении пресс-служба Законодательного собрания.

Евгений Лебедев подчеркнул, что на ближайшем заседании Законодательного собрания депутаты будут рассматривать проект закона о реформировании Общественной палаты Нижегородской области.