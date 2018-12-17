Последние новости рубрики Политика
18 декабря 2018 18:06  [67] "Изменения в законодательстве открывают перед Общественной палатой новые возможности", - Евгений Лебедев
18 декабря 2018 14:27  [518] "Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова
18 декабря 2018 14:14  [466] Дмитрий Краснов сложил полномочия зампредседателя Гордумы в связи с назначением на пост и.о. замгубернатора Нижегородской области
18 декабря 2018 11:41  [658] "Андрей Бетин – руководитель нового формата", - Илья Шебураков
18 декабря 2018 11:21  [460] "Дмитрий Краснов помогал Выксе во многих начинаниях", - Владимир Кочетков
17 декабря 2018 22:57  [1003] Глеб Никитин назначил и.о. заместителей губернатора Нижегородской области Андрея Бетина и Дмитрия Краснова
17 декабря 2018 14:47  [796] Очный этап марафона для полуфиналистов конкурса "Лидеры России" открылся в нижегородском филиале РАНХиГС 17 декабря
17 декабря 2018 14:39  [762] "Избрание Глеба Никитина и Дениса Москвина в Генсовет "ЕР" - это доверие к нашему региону", - Александр Суханов
17 декабря 2018 14:00  [856] "Вхождение нижегородца в высший политический орган "ЕР" - это поворот в политической истории региона", - Евгений Семенов
14 декабря 2018 19:36  [1564] "Здравоохранение, образование, социальная защита затрагивают интересы каждого жителя нашей страны", - Николай Карякин
Политика

"Изменения в законодательстве открывают перед Общественной палатой новые возможности", - Евгений Лебедев

18 декабря 2018 18:06  [67] Политика
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

"Изменения в законодательстве открывают перед Общественной палатой новые возможности", - сказал спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, который принял участие в пленарном заседании региональной палаты.

Главной темой обсуждения стали подведение итогов деятельности Общественной палаты за 2016-2018 годы и основные направления работы на 2019-2021 годы.

Как было отмечено в ходе заседания, предусмотренный законодательством механизм формирования палаты обеспечил возможность включения в её состав высококвалифицированных людей: все члены ОПНО имеют высшее образование, среди них четыре доктора наук, девять кандидатов наук, три члена-корреспондента и академика РАЕН, РАМН, руководители крупных промышленных предприятий, учреждений здравоохранения и образования, представители общественных объединений, основных религиозных конфессий, юриспруденции, профсоюзов, СМИ.

Участники заседания обратили внимание на тот факт, что Общественная палата формировала свои планы работы, действуя в режиме открытости и гласности, в тесной связи с региональными общественными объединениями, активными нижегородцами.

За период деятельности четвертого состава ОПНО состоялось более 1,1 тысячи различных мероприятий, среди них пленарные заседания палаты, заседания совета, комиссий, рабочих групп, круглые столы, учебно-методические семинары, конференции (в том числе международного уровня), слушания, встречи, совещания, фестивали, экскурсии в музеи промышленных предприятий Нижегородской области для учащихся общеобразовательных школ, акции, конкурсы, флэш-мобы.

"Отчет палаты и рассказ о взаимодействии общественных организаций с палатой, органами представительной и исполнительной власти, масштаб реализации Общественной палатой проектов показывают, что гражданское общество региона вышло на новый уровень, и активно решает важные социальные задачи", - сказал председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.

Кроме того, в рамках заседания был рассмотрен вопрос, связанный с обсуждением в Законодательном собрании проекта закона "Об Общественной палате Нижегородской области".

Как отметил Евгений Лебедев, учёт общественного и экспертного мнения, выразителем которого является Общественная палата области, – это ключевой фактор в работе любого депутата.

«Поэтому парламентарии всегда открыты к диалогу, чтобы выработать общую позицию. Также спикер регионального парламента пояснил, что в настоящее время статус, функционал и условия деятельности Общественных палат в стране заметно меняются, расширяются их полномочия», - говорится в сообщении пресс-служба Законодательного собрания.

Евгений Лебедев подчеркнул, что на ближайшем заседании Законодательного собрания депутаты будут рассматривать проект закона о реформировании Общественной палаты Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph