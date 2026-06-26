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Политика

Нижегородская область расширила сотрудничество с Беларусью до всех регионов

26 июня 2026 14:25 Политика
Нижегородская область расширила сотрудничество с Беларусью до всех регионов

Фото: Егор Ермалицкий

Нижегородская и Могилевская области подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурно-гуманитарном и социальном сотрудничестве. Мероприятие прошло в Минском международном выставочном центре BELEXPO на XIII Форуме регионов Беларуси и России (16+).

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства региона Игорь Зотов и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Таким образом, Нижегородская область завершила формирование партнерских отношений со всеми шестью регионами Беларуси.

«Соглашение о партнерских отношениях с Могилевской областью является стратегически значимым шагом для Нижегородской области», — отметил Игорь Зотов.

Он добавил, что регион уже активно взаимодействует с Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской и Минской областями, а подключение Могилевской позволит расширить обмен опытом и запустить новые совместные проекты в экономике и социальной сфере.

Документ предусматривает развитие контактов между предприятиями, участие в выставках и ярмарках, обмен делегациями и специалистами.

Отдельный акцент сделан на межмуниципальном сотрудничестве. Сейчас между муниципалитетами Нижегородской области и Беларуси действует 44 соглашения, установлены побратимские связи с 26 городами республики.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула, что работа с белорусскими партнерами ведется системно. В 2026—2028 годах планируется реализовать программу развития межмуниципального сотрудничества, которая охватит промышленность, транспорт, агропромышленный комплекс, науку и культуру.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин добавил, что соглашение расширяет возможности взаимодействия законодателей. Сейчас заключены договоренности о сотрудничестве с советами депутатов всех шести регионов Беларуси, а новый документ позволит активнее развивать контакты с Могилевской областью.

В рамках форума делегация Нижегородской области также участвовала в пленарном заседании и тематической секции по региональной политике. Представители региона провели ряд рабочих встреч, в том числе обсудили подготовку к XX заседанию Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь.

Кроме того, стороны обсудили организацию V Съезда малых городов Нижегородской и Гродненской областей, который планируется провести в августе 2026 года в Дивееве.

Добавим, что с 5 июня возобновились прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество
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