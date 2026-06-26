Владимир Путин отметил вклад Нижегородской области в сотрудничество с Беларусью Политика

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Президент России Владимир Путин в обращении к участникам XIII Форума регионов России и Беларуси отметил вклад Нижегородской области в развитие промышленной кооперации двух стран.

Глава государства подчеркнул, что белорусские предприятия гражданской авиации сотрудничают с межрегиональным кластером, в который входят сразу несколько регионов, включая Нижегородскую область.

«Налажена производственная кооперация белорусских заводов гражданской авиации с межрегиональным кластером Иркутской, Ульяновской, Нижегородской и Воронежской областей, который занимается выпуском лайнеров „МС-21“ и „Сухой Суперджет-100“. Ведущие белорусские заводы „Интеграл“ и „Планар“ поставляют компоненты для производств электроники в Татарстане, Нижегородской и Московской областях», — сказал президент.

Президент подчеркнул, что связи между регионами являются одной из главных движущих сил партнерства России и Беларуси и служат прочной основой для развития сотрудничества в различных сферах.

По его словам, межрегиональная кооперация способствует реализации совместных высокотехнологичных проектов, укреплению экономических отношений и дальнейшему развитию Союзного государства.

Ранее Путин отметил успехи Нижегородской области в восстановлении ОКН.