Никитин обсудил с Новаком обеспечение Нижегородской области топливом Политика

Фото: правительство РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком.

Основной темой обсуждения стало обеспечение региона нефтепродуктами.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке Нижегородской области. Речь шла о стабильности поставок, наличии необходимых запасов, а также обеспечении спроса со стороны всех категорий потребителей.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам взаимодействия федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний.

Такая координация необходима для предотвращения перебоев с поставками, недопущения дисбаланса на рынке и сохранения стабильной ситуации с обеспечением Нижегородской области топливом.

Напомним, Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область обеспечена необходимым объемом бензина и дизельного топлива. Кроме того, губернатор лично проверил одну из заправок в столице Приволжья.

Ранее глава региона обсудил с Патриархом Кириллом вопросы демографии.