Никитин обсудил с Новаком обеспечение Нижегородской области топливом

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком.
Основной темой обсуждения стало обеспечение региона нефтепродуктами.
В ходе встречи стороны рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке Нижегородской области. Речь шла о стабильности поставок, наличии необходимых запасов, а также обеспечении спроса со стороны всех категорий потребителей.
Особое внимание участники встречи уделили вопросам взаимодействия федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний.
Такая координация необходима для предотвращения перебоев с поставками, недопущения дисбаланса на рынке и сохранения стабильной ситуации с обеспечением Нижегородской области топливом.
Напомним, Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область обеспечена необходимым объемом бензина и дизельного топлива. Кроме того, губернатор лично проверил одну из заправок в столице Приволжья.
Ранее глава региона обсудил с Патриархом Кириллом вопросы демографии.
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