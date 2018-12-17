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Спорт

Дмитрий Черышев: "У ФК "Нижний Новгород" есть стиль, есть команда и взаимопонимание на поле"

19 декабря 2018 12:29  [201] Спорт
Дмитрий Черышев

Дмитрий Черышев

Главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев в проекте "Герои Волги" подвел промежуточные итоги года для футбольного клуба и рассказал о задачах на вторую часть сезона.

- Хотелось бы провести промежуточные итоги полугодия: ФК "НН" сейчас на пятой строчке. У восьми-девяти команд есть шансы оказаться в будущем в премьер-лиге. Вы довольны такими результатами?

- Да, мы довольны, так как мы находимся вверху турнирной таблицы. Наверное, довольны больше не столько результатом, сколько верой в большой футбол, которая появилась и у меня, и у ребят.

- Вы их действительно прокачали, они стали быстрее двигаться на поле. Команда показывает на удивление зрелищный футбол

- Да, есть стиль. Вы понимаете, какая интересная штука получается в футболе: бывает такой момент, когда команда находится на первом месте, но, выйдя в высшую лигу, допустим, она иногда меняет всю команду, потому что те футболисты, которые находятся в ней, не подходят под высший дивизион. У нас есть стиль, есть команда, взаимопонимание на поле. И поэтому, если мы выйдем в высшую лигу, то менять всю команду уже не надо. Будут уже усиления точечного характера.

- То есть задача выйти в высшую лигу по-прежнему стоит?

- У меня есть огромное желание, чтобы мы решили эту задачу. В позапрошлом году команда вышла в первую лигу, в прошлом – удержалась там. Ребята уже привыкли к первой лиге. Задачи мы ставим сами, видим, как мы играем, как относимся к делу. Отношению ребят к футболу, руководства – к нашей команде, естественно, говорит о том, что мы можем попасть в высшую лигу.

- Посещаемость матчей на стадионе "Нижний Новгород" - выше 20 тысяч человек. Никто такого не ожидал. Как вы думаете, с чем это связано?

- Я считаю, что Чемпионат мира, который прошел в наших родных стенах, заразил нас футболом. Мы часто рассуждаем, что Нижний Новгород – не футбольный город, а хоккейный. На самом деле посмотрите: 20 тысяч болельщиков приходят на наши матчи. Это здорово, когда ты видишь такую поддержку на трибунах. Они ведут команду вперед, и наши футболисты стараются отработать, переживают, они начали выходить на поле за победой. Когда я только пришел в клуб, то не видел у них в глазах такого, что вижу сейчас. Посещаемость – как 12-й футболист на поле. Здорово, что в Нижний вернулся футбол, и болельщики заразились этим.

- Какие выводы были сделаны после серии поражений? Ведется ли точечная работа по усилению слабых участков?

- Те футболисты, которые строго и успешно играли в обороне на протяжении всего времени, сломались. Сломался Хайруллов, постоянно выпадали Федорив и Абазов. Нам приходилось делать ротацию. Мы много матчей проиграли из-за индивидуальных ошибок.

Что касается усиления: мы не рассматриваем много футболистов в оборону. Нам в линию обороны, если и нужны, то только на фланг и в роли центрального защитника. Но в данный момент не ищем. Рассматриваем атаку, полузащиту. И еще: мы подстраиваемся под каждого соперника индивидуально. Перестроить сейчас команду на другую игру в "бей и беги" практически невозможно. Они играют в тот футбол, который им нравится. Но изменения в составе будут.

- В начале января вы уезжаете на сборы в Кисловодск. Что будете говорить в главных установках футболистам? Что они должны услышать от вас, чтобы мы дождались этот момента – выхода в высшую лигу?

- Во-первых, мы всегда ставим цели индивидуально. Мы заставляем футболистов меняться, видим, как они прогрессируют, заставляем верить в себя. Есть два направления: уверенность в себе и уверенность в партнере. Нужно больше брать инициативу. Но главное – это коллективные действия. Чем сплоченнее он будет, тем интереснее. От команды многое зависит именно в момент матча. И наша задача на время сборов – сделать так, чтобы ребята поверили, что они могут.

- Теперь поговорим об игре вашего замечательного сына – Дениса Черышева – игрока сборной России и испанской "Валенсии". Он недавно был травмирован, но быстро восстановился. Не хватало его команде, они даже проигрывали. Как дела сейчас у Дениса?

- Сейчас все хорошо. Он уже вовсю тренируется. Для него это – самое главное. Что касается того, что его не хватало "Валенсии": я думаю, его не хватает и сборной России. Много специалистов мирового масштаба всегда говорят, что не хватает Головина, Зобнина и еще кого-то. Поверьте мне, я много игр нашей сборной смотрю, и не вижу взаимосвязи, взаимопонимания, которое есть у Дзюбы с Черышевым. И их голов, которые они забивали на Чемпионате мира. Нам нужен голевой футболист. Я думаю, сейчас для Дениса главное – восстановиться, набрать ту форму, в которой он был на Чемпионате мира, и начать забивать.

- Как вы оцениваете ту группу, которая нам досталась в отборочных матчах Евро-2020?

- Мы недооцениваем наших соперников. Вы помните, когда на Чемпионате мира нам досталась Саудовская Аравия, все говорили, что это очень легкая сборная. Да, она проиграла нам на Чемпионате мира со счетом 5:0, но в других матчах она не дала ни одному сопернику много забивать. И да, говорили, что Уругвай – самый главный претендент на выход из группы, но сборная Египта тоже была сильной.

- Каков ваш прогноз? Мы выйдем на Евро?

- Выйдем, обязательно выйдем. Я уверен, потому что у нас появилась сборная, появилась уверенность. Тренер приучает футболистов играть. И самое главное – подросло определенное поколение (до 30 лет) – ребята, которые начинают показывать свою силу. На самом деле мы будем выходить на Евро с трудом, соперники у нас хорошие. Поверьте мне, все сейчас умеют обороняться. И забить, вскрыть оборону – это всегда тяжело. Будет тяжеловато, но с огромной уверенностью говорю – наша сборная выйдет на Евро.

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