Нижегородский "Гидромаш" намерен участвовать в производстве шасси для дальнемагистрального самолета CR929 Бизнес

Макет самолета CR929 Фото: С сайта ОАК

Нижегородский "Гидромаш" (ведущий российский производитель шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов) намерен принять участие в производстве шасси для дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR929. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского предприятия.

Разработкой и выпуском самолета CR929 занимается "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания" (CRCAIC), которая является совместным предприятием ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и "Китайская корпорация гражданского авиастроения" (COMAC).

"Гидромаш", швейцарский концерн Liebherr и ведущая китайская компания по разработке и производству взлетно-посадочных устройств LAMC Aviation представили на рассмотрение CRCAIC совместное предложение на разработку и поставку системы шасси для самолета CR929.

Презентация состоялась в Москве 10-11 декабря.

СПРАВКА:

"Гидромаш" более 25 лет сотрудничает с концерном Liebherr, поставляя фирме Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, входящей в состав концерна, агрегаты и детали для самолетов Airbas А320, А330/А340, А350, А380, А220, Global Express, Embraer Е145,Е175, Е190 и вертолета Leonardo AW139.



CR929 - широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Это самый высокотехнологичный проект в портфеле общих партнерских проектов двух государств. В разработке воздушного судна будут использованы новейшие технологии в области авиастроения.