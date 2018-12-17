"Многолетний опыт ветеранов ФСБ, которым они делятся с молодыми кадрами, неоценим", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

"Многолетний опыт ветеранов ФСБ, которым они делятся с молодыми кадрами, неоценим", - председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днём органов государственной безопасности.

Он напомнил, что свое историческое начало этот праздник берет 20 декабря 1917 года, когда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) для борьбы с контрреволюцией. "С тех пор произошло много изменений и в названии, и в функциях органов безопасности, но суть осталась неизменной: верой и правдой защищать интересы и безопасность государства и обеспечивать условия, необходимые для спокойной жизни и созидательного труда россиян", - отметил Евгений Лебедев.

"Благодаря высокому профессионализму, исключительному мужеству и преданности Отчизне, служащие в органах безопасности со своими обязанностями справляются блестяще", - сказал спикер ЗС НО.

"Особо хочется отметить ветеранов. Их многолетний опыт, которым они делятся с молодыми кадрами, неоценим. Их знания и умения помогают сохранять славные традиции и вносят достойный вклад в защиту интересов страны и ее граждан", - заключил Лебедев.