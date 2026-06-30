55% нижегородцев регулярно работают сверхурочно Общество

55% трудоустроенных нижегородцев регулярно работают сверх установленной нормы. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса экономически активного населения.

По информации аналитиков, лишь 34% респондентов укладываются в стандартное рабочее время. Чаще всего участники исследования сообщали о переработке в пределах 11−25% от нормы — такой вариант выбрали 20% опрошенных. В среднем дополнительные часы увеличивают рабочее время на 26% в месяц.

С возрастом сотрудники реже сообщают о сверхурочной занятости. Среди жителей города до 35 лет о переработках рассказали 59%, тогда как среди респондентов старше 45 лет — 50%.

Прослеживается и зависимость от уровня дохода: чем выше зарплата, тем чаще работники задерживаются на работе. Среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей в месяц, перерабатывают 48%, а среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей — уже 63%.

Если говорить о профессиях, чаще всего о дополнительном рабочем времени говорят курьеры, водители и складские работники. Реже перерабатывают операторы кол-центров, программисты, секретари и дизайнеры. В свою очередь, лидерами по объему сверхурочных часов стали медсестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.

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