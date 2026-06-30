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Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

30 июня 2026 10:12 Общество
Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и прием воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров следить за статусом вылета по громкой связи аэропорта, а также на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.

Напомним, в аэропорту с ночи действовал план «Ковер».

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого были отменены рейсы в Москву и Анталью, еще три — перенесли.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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