Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и прием воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров следить за статусом вылета по громкой связи аэропорта, а также на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.

Напомним, в аэропорту с ночи действовал план «Ковер».

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого были отменены рейсы в Москву и Анталью, еще три — перенесли.