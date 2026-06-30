Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и прием воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажиров следить за статусом вылета по громкой связи аэропорта, а также на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.
Напомним, в аэропорту с ночи действовал план «Ковер».
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Из-за этого были отменены рейсы в Москву и Анталью, еще три — перенесли.
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