Карантин по бешенству ввели в деревне в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В деревне Бурцево Богородского муниципального округа установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатора размещен на сайте для официального опубликования правовых актов.

Неблагополучным пунктом признана вся территория деревни Бурцево. Эпизоотическим очагом определена территория охотничьего хозяйства Богородского районного общества охотников и рыболовов в радиусе одного километра от точки с координатами 56.146862, 43.709013.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге вводится ряд ограничений. Запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов госветслужбы, задействованного персонала и проживающих там граждан.

Также нельзя ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением случаев, когда животные были вакцинированы против бешенства в течение 179 календарных дней до вывоза, либо направляются на убой на специализированные предприятия или оборудованные пункты. Под запретом перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур с их трупов, а также охота на восприимчивые виды, кроме случаев регулирования численности охотничьих ресурсов.

В неблагополучном пункте дополнительно запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением восприимчивых животных.

Ранее карантин по бешенству ввели в Ленинской Слободе Кстовского района.