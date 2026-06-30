Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2026 10:12
Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода
30 июня 2026 09:16
Два рейса отменили и три задержали в нижегородском аэропорту 30 июня
30 июня 2026 09:00
Карантин по бешенству ввели в деревне в Нижегородской области
30 июня 2026 07:00
Педиатр Одинаева развеяла популярные у антипрививочников мифы
29 июня 2026 20:17
Клубничная Луна 30 июня: что это и как она повлияет на людей
29 июня 2026 19:52
Электросудно «Петергоф» впервые вышло на маршрут в Нижнем Новгороде
29 июня 2026 18:35
Нижегородцы смогут пожаловаться на незаконную продажу топлива
29 июня 2026 18:05
Опрос ВТБ: страх «не угадать» мешает росту популярности подписок в качестве подарка
29 июня 2026 18:02
Второй Центр медицины здорового долголетия заработал в Нижегородской области
29 июня 2026 17:30
Власти проверили ситуацию с топливом на 33 нижегородских заправках
Общество

Карантин по бешенству ввели в деревне в Нижегородской области

30 июня 2026 09:00 Общество
Карантин по бешенству ввели в деревне Бурцево Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В деревне Бурцево Богородского муниципального округа установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатора размещен на сайте для официального опубликования правовых актов.

Неблагополучным пунктом признана вся территория деревни Бурцево. Эпизоотическим очагом определена территория охотничьего хозяйства Богородского районного общества охотников и рыболовов в радиусе одного километра от точки с координатами 56.146862, 43.709013.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге вводится ряд ограничений. Запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов госветслужбы, задействованного персонала и проживающих там граждан.

Также нельзя ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением случаев, когда животные были вакцинированы против бешенства в течение 179 календарных дней до вывоза, либо направляются на убой на специализированные предприятия или оборудованные пункты. Под запретом перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур с их трупов, а также охота на восприимчивые виды, кроме случаев регулирования численности охотничьих ресурсов.

В неблагополучном пункте дополнительно запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением восприимчивых животных.

Ранее карантин по бешенству ввели в Ленинской Слободе Кстовского района.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Животные Карантин
Поделиться:
Новости по теме
24 июня 2026 09:55
Карантин по бешенству ввели в поселке Воротынского округа
11 июня 2026 14:02
Отстрел лисиц разрешили в двух округах Нижегородской области
13 мая 2026 15:05
Карантин по бешенству ввели в пяти нижегородских населенных пунктах
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных