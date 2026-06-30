Педиатр Одинаева развеяла популярные у антипрививочников мифы Общество

Фото: Кира Мишина

Вокруг вакцинации существует множество мифов, которые вызывают опасения у родителей. Директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева в интервью 360.ru рассказала о главных рисках для детей антипрививочников.

По словам педиатра, переубедить родителей-скептиков в необходимости вакцинации очень сложно, так как существует мощное антипрививочное лобби. Однако важно понимать, что с самого рождения ребёнок сталкивается с миллионами антигенов, стимулирующих его иммунитет, и при этом развивается нормально.

«Применение вакцины — это как тренировка. Это не миллионы антигенов. Это вводится против одного, двух, четырёх антигенов. Это тренировка борьбы с возбудителем, которая позволит потом ребёнку не заболеть. Либо, если он заболеет, не иметь тех тяжёлых последствий, которые могут быть, если не сделать прививку», — рассказала Нисо Одинаева.

Противники прививок часто утверждают, что сейчас нет эпидемий кори или ветрянки. Однако это не означает, что эти заболевания исчезли. При отсутствии прививки ветряная оспа может привести к серьёзным осложнениям, таким как энцефалит, который может вызвать детский церебральный паралич или сердечно-сосудистые нарушения.

Отказ от прививок лишает ребёнка защиты от этих и других опасных заболеваний. Например, отсутствие прививки от паротита может привести к бесплодию. А вот то, что вакцинация вызывает аутизм — всего лишь миф, ничем не подтверждённый.

Эксперт объяснила, что, как и в случае с пищевым программированием, встреча с антигенами помогает организму сформировать толерантность к ним. Это снижает риск развития атопических и инфекционных заболеваний.

Эксперт подчеркнула, что вакцинация — это важный шаг для обеспечения здоровья и безопасности ребёнка. Родители должны осознанно подходить к вопросу прививок и не поддаваться на мифы и страхи.

Ранее нижегородцам назвали опасные заболевания, которые ждут детей этой осенью. Среди них острые респираторные вирусные инфекции, ветряная оспа, краснуха и энтеровирусные инфекции