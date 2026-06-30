Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2026 07:00
Педиатр Одинаева развеяла популярные у антипрививочников мифы
29 июня 2026 20:17
Клубничная Луна 30 июня: что это и как она повлияет на людей
29 июня 2026 19:52
Электросудно «Петергоф» впервые вышло на маршрут в Нижнем Новгороде
29 июня 2026 18:35
Нижегородцы смогут пожаловаться на незаконную продажу топлива
29 июня 2026 18:05
Опрос ВТБ: страх «не угадать» мешает росту популярности подписок в качестве подарка
29 июня 2026 18:02
Второй Центр медицины здорового долголетия заработал в Нижегородской области
29 июня 2026 17:30
Власти проверили ситуацию с топливом на 33 нижегородских заправках
29 июня 2026 17:00
Ушла из жизни последняя участница ВОВ из Ленинского района Нижнего Новгорода
29 июня 2026 16:44
Эксклюзив
Три новых автобусных маршрута запустят в Дзержинске с 1 июля
29 июня 2026 16:11
Иностранца в федеральном розыске задержали в Нижегородской области
Общество

Педиатр Одинаева развеяла популярные у антипрививочников мифы

30 июня 2026 07:00 Общество
Педиатр Одинаева развеяла популярные у антипрививочников мифы

Фото: Кира Мишина

Вокруг вакцинации существует множество мифов, которые вызывают опасения у родителей. Директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева в интервью 360.ru рассказала о главных рисках для детей антипрививочников.

По словам педиатра, переубедить родителей-скептиков в необходимости вакцинации очень сложно, так как существует мощное антипрививочное лобби. Однако важно понимать, что с самого рождения ребёнок сталкивается с миллионами антигенов, стимулирующих его иммунитет, и при этом развивается нормально.

«Применение вакцины — это как тренировка. Это не миллионы антигенов. Это вводится против одного, двух, четырёх антигенов. Это тренировка борьбы с возбудителем, которая позволит потом ребёнку не заболеть. Либо, если он заболеет, не иметь тех тяжёлых последствий, которые могут быть, если не сделать прививку», — рассказала Нисо Одинаева.

Противники прививок часто утверждают, что сейчас нет эпидемий кори или ветрянки. Однако это не означает, что эти заболевания исчезли. При отсутствии прививки ветряная оспа может привести к серьёзным осложнениям, таким как энцефалит, который может вызвать детский церебральный паралич или сердечно-сосудистые нарушения.

Отказ от прививок лишает ребёнка защиты от этих и других опасных заболеваний. Например, отсутствие прививки от паротита может привести к бесплодию. А вот то, что вакцинация вызывает аутизм — всего лишь миф, ничем не подтверждённый.

Эксперт объяснила, что, как и в случае с пищевым программированием, встреча с антигенами помогает организму сформировать толерантность к ним. Это снижает риск развития атопических и инфекционных заболеваний.

Эксперт подчеркнула, что вакцинация — это важный шаг для обеспечения здоровья и безопасности ребёнка. Родители должны осознанно подходить к вопросу прививок и не поддаваться на мифы и страхи.

Ранее нижегородцам назвали опасные заболевания, которые ждут детей этой осенью. Среди них острые респираторные вирусные инфекции, ветряная оспа, краснуха и энтеровирусные инфекции

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцинация Дети Здоровье
Поделиться:
Новости по теме
28 июня 2025 09:00
Виктор Краснов: "Корь — это не просто сыпь и температура, она поражает весь организм"
17 февраля 2025 14:26
Нижегородский врач предупредила об опасности "ветряночных вечеринок"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных