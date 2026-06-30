Более 13 тысяч родителей получили новую выплату в Нижегородской области Общество

Свыше 13 тысяч родителей в Нижегородской области получили новую ежегодную семейную выплату с 1 июня. Общая сумма перечисленных средств превысила 310,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Ежегодная семейная выплата — новая мера поддержки для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет, а также до 23 лет при очном обучении. Оформить ее могут работающие родители, усыновители, опекуны или попечители, если в предыдущем году с их доходов уплачивался НДФЛ.

Одно из основных условий — официальное трудоустройство и уплата НДФЛ. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума за год, за который уплачен налог. В Нижегородской области в прошлом году этот показатель составлял 16 669 рублей.

Также необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать в стране. При назначении выплаты проводится комплексная оценка доходов и имущественного положения семьи — по аналогии с процедурой назначения единого пособия.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от официального заработка и суммы уплаченных налогов. В Нижегородской области семьи могут получить дополнительно от 56 до 189 тысяч рублей. Подать заявление можно до 1 октября 2026 года через портал Госуслуг, в клиентской службе регионального отделения СФР или МФЦ.

Для сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих действует особый порядок. В течение десяти рабочих дней после подачи заявления им необходимо предоставить справку с места службы по форме КНД 1175018 с данными о доходах, суммах налога и налоговых вычетах по НДФЛ.

Если в семье есть ребенок до 23 лет, обучающийся очно, потребуется справка из образовательной организации с указанием размера стипендии. При этом большинство документов, необходимых для назначения выплаты, Социальный фонд запрашивает самостоятельно.

Ранее мы сообщали о том, какие выплаты нужно успеть оформить летом родителям в Нижегородской области.