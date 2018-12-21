Дом на ул. Вятской в Нижнем Новгороде будет сдан после строительства парковки Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дом № 3 на ул. Вятской в Нижнем Новгороде будет сдан после строительства парковки. Об этом заявил глава города Владимир Панов по итогам совещания 24 декабря 2018 года.

Напомним, проект по застройке квартала в микрорайоне "Щербинки-1" реализует ООО "Фирма "Строитель-П". Компания уже построила и ввела в эксплуатацию в 2009-2015 годах многоквартирные дома №4, 6, 7, 9 по ул.Вятская. В 2014 году фирма начала строительство дома №3. На данный момент этот дом построен, но строительство многоуровневой парковки на 300 автомобилей до сих пор не началось.

"У нас сложная ситуация по дому на ул. Вятской, 3. В чем возникла проблема? В доме порядка 300 квартир, часть из них продана дольщикам, которые хотят, как можно скорее туда переехать. Но у дома отсутствует парковочное пространство. Там всего лишь 20-30 мест. А по проекту должна быть парковка на 300 автомобилей, которая на сегодняшний день не построена, даже работы не были начаты. Поэтому мы вместе с правительством региона проводим совместную работу для того, чтобы решить этот вопрос. Если бы мы увидели технику и работу на объекте, то ввели дом в эксплуатацию в любой день. С нашей стороны и со стороны коллег из областного правительства все сделано. Но нам нужно убедиться, что строительство парковки будет выполнено", - сказал Владимир Панов.

Как отметил замгубернатора области Сергей Морозов, региональные и городские власти со своей стороны провели все необходимые процедуры, чтобы обеспечить ввод дома в эксплуатацию до конца года.

"Нас интересует, прежде всего, решение проблем обманутых дольщиков. Мы должны требовать исполнение норм градостроительного проектирования по данному объекту. Простых решений нет. За последние три месяца был проведен прямой диалог между администрацией и региональной властью с застройщиком с участием дольщиков. Каждая наша встреча проходит в их присутствии", - сообщил Сергей Морозов.

По словам замгубернатора, Уже получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям надзорных органов.

"Застройщик предоставил гарантии, что жилой комплекс будет обеспечен необходимым количеством парковочных мест. Со своей стороны вместе с городской администрацией мы готовы контролировать выполнение работ по строительству парковки в соответствии с проектно-сметной документацией. Это действительно большой дом, без решения этих вопросов мы не можем говорить о качестве проживания жителей", - добавил Сергей Морозов.

"Мы хотим, чтобы дом был введен именно в 2018 году, а строительство парковки началось в 2019 году, как было заявлено застройщиком. Поэтому если все пойдет, как было заявлено на совещании, то нас все устраивает", - сказала в свою очередь дольщица Наталья Зверева.